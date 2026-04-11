Скористались єдиною лазівкою: у 152-ій ОЄБр повідомили про дивні рухи росіян біля Котлиного

Наразі ситуація на фронті кардинально не змінилася. Противник застосовує тактику малих штурмових груп, намагається знайти міжпозиційний простір, щоб просунутися далі.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця відділення комунікацій 152 ОЄБр імені Симона Петлюри Катерина Мирончук, зауваживши, що ворог хоче здійснити інфільтрацію. Сподівається, що це допоможе прорвати лінію оборони.

Дивіться також Діє дуже підозріло: що Росія готує на фронті та яких успіхів досягли ЗСУ

Як росіяни намагалися скористатися туманом на фронті?

Росіяни уже не використовують тактику штурму "в лоб", а намагаються просочуватися, шукають слабкі місця в обороні, хочуть обійти нас з флангів. Таку модель вони використовували вже раніше.

Коли зійшов сніг, окупанти почали використовувати високомобільні засоби, такі як багі, мотоцикли, квадроцикли. Це потрібно, щоб швидко підібрати свої штурмові групи, підвести піхоту й скоротити час перебування на відкритій місцевості, адже спостереження за ними ведеться постійно.

Ситуація біля Котлиного: дивіться на карті

Цікаво, що окупантів доводилось виявляти навіть посеред поля. Вони перебували там вночі без жодного укриття чи маскування від дронів. Російські командири настільки не дбають про свою піхоту, що часто їм доводиться рухатися полями зовсім без прикриття.

Погодні умови є одним з основних "засобів", щоб противник міг безпечно переміститися. Я думаю, що росіяни просто вибрали тактику "залягти", коли туман розсіявся. Можливо, для того, щоб дезорієнтувати наших пілотів, щоб вони подумали, що ці росіяни мертві,

– зауважила Катерина Мирончук.

Втім розвідка триває постійно. Військові зрозуміли, що це не тіла, а російські окупанти, які йшли, а тоді просто зупинилися у певному місці.

Цікаво! Росія обіцяла дотриматися великоднього перемир'я, а бойові дії мають зупинитися на одну добу. Втім російські слова не викликають довіри. У Кремлі вже зазначили, що перемир'я має гуманітарний характер і після Великодня його не продовжуватимуть.

Ворог підступний і його не треба недооцінювати. Українські воїни готові у будь-який момент дати відсіч окупантам. Ба більше, вони, скоріш за все, захочуть скористатися можливістю, щоб обійти нашу пильність.

Що відомо про Великоднє перемир'я між Україною та Росією?