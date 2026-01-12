Протидіяти надзвичайно важко, – військовий розповів, яку тактику обрали росіяни біля Покровська

В Генштабі повідомили про складну ситуацію на Покровському напрямку. Окупанти використовують не лише дрони та техніку, а й продовжують кидати живу силу, але вже не в штурми.

Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що росіяни вже не зацікавленні у штурмах українських посадок, їм важливіше просочуватись в тил. Протидіяти такій тактиці важко, особливо в при складних погодних умовах.

Яку тактику обрали росіяни біля Покровська?

Начальник штабу 4 батальйону зазначив, що на Покровському напрямку противник постійно намагається просуватись вперед і рухатись через українські бойові порядки. Щоденно ворог здійснює авіаудари, застосовує КАБи, якими б'є по позиціях на передньому краї. Це ускладнює ведення оборонного бою.

Ворог також намагається застосовувати техніку і ставить собі за мету прорвати лінію бойового зіткнення. Росіяни не пробують штурмувати та захопити позиції переднього краю, а застосовують тактику просочування. Саме цій тактиці протидіяти надзвичайно важко,

– наголосив він.

Гриценко пояснив, що боротись з просочуванням окупантів допомагають лише постійні спостереження за всією зоною відповідальності та дрони. Однак через погодні умови зараз застосовувати безпілотники дуже складно – замерзають пропелери, мотори. Противник робить ставку на просочуванні та закріпленні в тилах, де його важко виявити та знищити.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Начальник штабу 4 батальйону додав, що ворог використовує тактику просочування не лише біля Покровська, а й по всій лінії фронту. Окупанти використовують живу силу, якої у них дуже багато. Російське командування постійно готує нові групи для руху на Покровськ.

