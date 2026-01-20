Позиції Кадирова різко слабшають: політолог спрогнозував цікаві події у Чечні найближчим часом
- Позиції клану Кадирова в Чечні слабшають. Події можуть далі розвиватися по-різному.
- Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко прокоментував ситуацію в Чечні.
Судячи з останніх подій, позиції клану Кадирова у Чечні слабшають. Рамзан Кадиров хотів би, щоб його сини стали наступниками, але все може розвинутися зовсім по-іншому.
Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, прокоментувавши чутки, що в Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. На тлі цього один з його синів несподівано потрапив у ДТП. Були розмови, що це сталося невипадково.
Яка ситуація в Чечні?
На думку політолога, позиції клану Кадирова в Чечні починають слабшати. А в регіоні є лояльніші до Кремля клани, які хотіли б захопити владу в разі смерті Кадирова. Зокрема, клан тамтешнього генерала Апті Алаудінова.
Деякі гравці вичікували багато років. І може початися хаос. Це буде абсолютно логічний розвиток подій. Це шанс для чеченського народу. Але роблю ставку на війну кланів за ресурс, який надають з Москви,
– сказав Чаленко.
Зверніть увагу! За даними ЗМІ, 16 січня молодший син Кадирова 18-річний Адам потрапив в аварію. Була інформація, що лікарям погрожували, аби не було ніякого зливу інформації. Згодом повідомляли, що він прийшов до тями.
Ситуація в Чечні: коротко
- Джерела в ГУР повідомляли, що нещодавно в Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він перебував на процедурі діалізу, але лікарі не давали жодних прогнозів. Про це стало відомо 11 січня.
- Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що Путін буде зацікавлений, щоб зберегти клан Кадирових при владі у Чечні. Новий ставленик принесе нову хвилю терору в Чечні.