Позиції Кадирова різко слабшають: політолог спрогнозував цікаві події у Чечні найближчим часом

Судячи з останніх подій, позиції клану Кадирова у Чечні слабшають. Рамзан Кадиров хотів би, щоб його сини стали наступниками, але все може розвинутися зовсім по-іншому.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, прокоментувавши чутки, що в Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. На тлі цього один з його синів несподівано потрапив у ДТП. Були розмови, що це сталося невипадково.

Яка ситуація в Чечні?

На думку політолога, позиції клану Кадирова в Чечні починають слабшати. А в регіоні є лояльніші до Кремля клани, які хотіли б захопити владу в разі смерті Кадирова. Зокрема, клан тамтешнього генерала Апті Алаудінова.

Деякі гравці вичікували багато років. І може початися хаос. Це буде абсолютно логічний розвиток подій. Це шанс для чеченського народу. Але роблю ставку на війну кланів за ресурс, який надають з Москви,

– сказав Чаленко.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, 16 січня молодший син Кадирова 18-річний Адам потрапив в аварію. Була інформація, що лікарям погрожували, аби не було ніякого зливу інформації. Згодом повідомляли, що він прийшов до тями.

