У Чернігові немає світла та води

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він сказав, що ситуація у Чернігові дуже напружена, однак влада докладає максимум зусиль, щоб місто не перетворився на блокадний Маріуполь.

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За словами Тимошенка, в Чернігові дійсно немає електрики та води. Водночас він повідомив, що за останні тижні до міста та Чернігівської області було направлено багато гуманітарної допомоги.

Також Тимошенко прокоментував евакуацію мирних з Чернігова. Наразі не працює жоден так званий зелений коридор, адже окупанти гатять з артилерії.

В останні дні ми намагаємось проговорити і зробити коридор з Чернігова. Але, на жаль, окупанти обстрілюють з артилерії усі проїзди, які є з Чернігова до Києва,

– сказав заступник керівника ОП.

Він додав, що ще тиждень тому з Чернігова відбувалася евакуація, але тепер централізовано виходу немає.

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