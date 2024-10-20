ЗСУ просунулись біля Куп'янська, ворог на Курщині та Донеччині: огляд фронту від ISW

Аналітики ISW написали, що Курська операція вплинула на частоту обміну полоненими. Також фахівці кажуть, що вороги просунулись в Курській області та у Донецькій області.

Наші військові просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі ворожих наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 19 жовтня.

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Що відбувається на Луганщині

Згідно з геолокаційними кадрами від 18 жовтня, українські сили нещодавно відбили позиції на вулиці Осінній у північній Кругляківці.

Наша розвідка 18 жовтня заявила, що українські війська:

відтіснили російські сили з Кругляківки в період з 7 по 14 жовтня,

знищили взвод російського особового складу в населеному пункті.

Російські військкори говорили, що нібито Росія просунулась в Колесниківку (на південний схід від Куп'янська) і в Торське (на захід від Кремінної). Проте в ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська продовжували наступальні дії:

в районі Глубівки та Синьківки;

біля Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки;

поблизу Новоосинового, Колісниківки та Кругляківки;

поблизу Вишневого;

біля Новомихайлівки, Греківки, Дружелюбівки, Макіївки;

біля Тернів і Торського; і на південний захід від Кремінної біля Серебрянки 18 і 19 жовтня.



Огляд фронту на Луганщині

Яка ситуація на Донеччині

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наступальні дії на Сіверському напрямку 19 жовтня.

Джерело в Росії заявило, що несприятлива погода на Сіверському напрямку не дозволяє ані ворогу, ані ЗСУ повноцінно використовувати безпілотники.

19 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було,

– кажуть в ISW.

Щоправда, російські окупанти вели наступальні дії біля та в межах Часового Яру, біля Андріївки. Російські військкори заявили, що нібито:

частини російського 331-го повітряно-десантного (ВДВ) полку 98 дивізії ВДВ просунулися на 300 метрів у Жовтневому мікрорайоні (східний Часів Яр),

російські війська атакували за підтримки бронетехніки в межах мікрорайону.

"Російське джерело стверджує, що російським військам важко пересуватися в межах Часового Яру через операції українських безпілотників", – пояснили аналітики.

Російські війська нещодавно просунулися в Торецькому напрямку на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 19 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку,

– заявили в ISW.

Згідно з додатковими геолокаційними кадрами від 18 жовтня, українські війська атакують російську механізовану атаку розміром із взвод, що складається з 4 бойових машин піхоти, у південній Щербинівці (на захід від Торецька), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в цей район і, ймовірно, захопили Неліпівку.

Окрім того, ворожі війська 18 та 19 жовтня вели наступальні дії на північ від Торецька в районі Диліївки та в напрямку Олександро-Шультиного, а також біля та в межах Торецька.

Речниця українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовнікова 18 жовтня повідомила, що:

російські мотострілецькі бригади, які діють під Торецьком, використовують невелику кількість бронетехніки, оскільки їхня техніка дуже застаріла та що ці підрозділи гірше оснащені, ніж підрозділи ВДВ;

російські сили атакують невеликими групами під прикриттям артилерії, мінометів і безпілотників, проте намагаються закріпитися і знайти притулок у будівлях у Торецьку, які російські удари майже повністю знищили.



Яка ситуація в Торецьку, куди тисне Росія

Також вороги нещодавно просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних дій у цьому районі 19 жовтня.

Згідно з геолокаційними даними від 19 жовтня, Росія просунулась на південну околицю Воздвиженки (на схід від Покровська). Додаткові кадри свідчать, як українські війська завдають ударів по російських військах у північному Зоряному, на південний схід від Зоряного та в супутниковій громаді на північний схід від Зоряного, що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в цей район і, ймовірно, захопили Желанне Друге (на північний схід від Зоряного).

Російське міноборони вже заявляло, що російські війська нібито захопили Зоряне, а їхні військкори говорили, що окупанти просунулись на 0,5 кілометра в Лисівці (на південний схід від Покровська), на 1,2 кілометра на захід від шахти Коротченка (на східній околиці Селидового) і на один кілометр на захід від шахти №2 "Новогродівської". Проте аналітики американського Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські війська 18 і 19 жовтня намагались наступати:

на схід від Покровська в районі Миролюбівки та села Промінь,

на південний схід від Покровська в районі Новоукраїнки, Новодмитрівки, Желанного Другого, Новоселидівки, Гірника, Курахівки, Селидового і Михайлівки.



Яка ситуація на Донеччині

Окрім того, в ISW кажуть, що окупанти просунулись захід від Донецька та здійснили посилений механізований штурм у цьому районі. Зокрема, в західну Максимільянівку.

Українські війська також нещодавно відбили російську механізовану атаку розміром у батальйон біля Максимільянівки, і ISW продовжує оцінювати, що поява або загроза настання багнюки через сезонну дощову погоду, ймовірно, спонукає російське військове командування посилити механізовані штурми на заході Донецької області,

– написали в ISW.

Також фахівці кажуть, що вороги просунулися на південний захід від Донецька біля Вугледара на тлі безперервних наступальних операцій у цьому районі 19 жовтня. Геолокаційні кадри показують, що Росія трохи просунулась в західній Золотій Ниві – на північний схід від Вугледара.

Ворожі мілблогери писали, що росіяни окупувати половину Катеринівки, проте ISW не спостерігала візуального підтвердження цього.

Також окупанти проводили штурмові дії на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін на лінії фронту не було.

Як діють ЗСУ та вороги на Курщині

Росія просунулась в межах основного українського виступу в Курській області та продовжила бої в цьому районі 19 жовтня. Згідно з геолокаційними кадрами, вороги просунулися на захід від Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Російські мілблогери писали, що Кремль вже захопив та очистив Любимівку та захопив Леонідово та просувається до Малої Локні та Вікторівки, а також, що просунувся поблизу Мартинівки та захопив більшу частину та частково оточили Плехово.

Російські джерела стверджували, що 19 жовтня українські війська здійснили контратаки в межах основного українського виступу в Курській області. Російські джерела, включно з міноборони Росії, стверджували, що українські сили контратакували поблизу Леонідово, Любимівки та Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево),

– кажуть в ISW.

Проте, за даними військкорів, вороги нібито відбили обмежені українські атаки через міжнародний кордон поблизу Вольфіно і Теткіно в Глушковському районі (на захід від головного українського виступу в Курській області).



Ситуація на Курщині

Що відбувається на Харківщині

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська та Стариці 18 і 19 жовтня, але не зробили жодного підтвердженого просування,

– кажуть в ISW.



Що відбувається на Харківщині