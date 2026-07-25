Контратаки ЗСУ на Сумщині та розгром окупантів під Добропіллям: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, однак суттєвих успіхів не досягли. Водночас українські захисники не лише стримують атаки, а й завдають ударів по живій силі, техніці та логістиці окупантів.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, російські війська продовжували атаки на півночі Сумської області, однак не змогли просунутися. Водночас українські військові провели контратаки поблизу Нової Січі, Могриці та Кіндратівки.

На Харківському напрямку окупанти також безуспішно атакували північніше та північніше сходу від Харкова. Попри заяви Міноборони Росії про захоплення окремих населених пунктів, незалежного підтвердження цим твердженням немає.

На Донецькому напрямку російські війська продовжували наступальні дії біля Слов'янська, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівки, однак підтверджених успіхів не досягли.

Особливо значних втрат окупанти зазнали під час механізованого штурму в районі Добропілля. Українські військові знищили дев'ять російських танків, дві бойові броньовані машини, три реактивні системи залпового вогню "Град" та особовий склад противника.

За інформацією українських військових, на Покровському напрямку російські командири дедалі частіше втрачають контроль над штурмовими підрозділами, а також намагаються перехоплювати українські безпілотники, які доставляють забезпечення на передові позиції.

У Запорізькій області російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених успіхів також не мали. У Херсонській області протягом доби наземних бойових дій не зафіксували.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, Україна має дані розвідки, що Росія готує на осінь нову масштабну хвилю мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що попри великі втрати на фронті Володимир Путін планує розширювати війну та нарощувати кількість штурмів.

За словами глави держави, Україна має реагувати на ці плани комплексно – зміцнювати оборону на фронті, посилювати санкційний тиск, розвивати далекобійні спроможності та активізувати дипломатичну роботу з міжнародними партнерами.