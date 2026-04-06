Російські війська наступають, однак не можуть прорватися: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак їхні успіхи залишаються обмеженими. Найбільш інтенсивні бої тривають на Сході України, зокрема в районі Авдіївки, Бахмута та Лимана.

Українські сили стримують атаки та завдають втрат ворогу, не допускаючи проривів. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Що відбувається на фронті?

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська продовжують наступальну кампанію вздовж усієї лінії фронту. Основні зусилля зосереджені на Донеччині та Луганщині, де окупанти намагаються поступово просуватися вперед.

Попри постійний тиск, українські Сили оборони утримують ключові позиції та проводять контратаки на окремих ділянках. Російська армія зазнає втрат у техніці та особовому складі, що обмежує темпи її просування.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку російські війська продовжують наступальні дії, намагаючись витіснити українські сили із займаних позицій. Основні бої точаться поблизу населених пунктів на схід від Куп'янська, де ворог регулярно проводить штурмові атаки малими групами.

Українські військові успішно відбивають ці атаки, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Росіяни також активно застосовують артилерію та авіацію, щоб послабити оборону ЗСУ.

Підтверджених значних просувань ворога на цьому напрямку немає. Лінія фронту залишається відносно стабільною.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку окупанти продовжують тиснути, намагаючись покращити свої тактичні позиції. Бої тривають у лісистій місцевості, що ускладнює ведення наступу та дає перевагу обороні. Українські сили використовують природні укриття та ефективно стримують просування противника.

Російські підрозділи періодично здійснюють спроби прориву, однак вони не мають системного успіху. Ворог активно застосовує артилерію для руйнування українських позицій. Попри це, значних змін на лінії фронту не зафіксовано.

Бахмутський напрямок

У районі Бахмута бойові дії залишаються інтенсивними, хоча темпи наступу росіян значно сповільнилися. Окупанти намагаються просунутися на флангах міста, щоб покращити своє оперативне положення. Українські сили, своєю чергою, проводять локальні контратаки та утримують ключові висоти.

Бої мають позиційний характер із частими артилерійськими обстрілами. Російські війська продовжують зазнавати втрат, що обмежує їхні можливості для масштабних наступів. Загальна ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Авдіївський напрямок

Авдіївський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська намагаються оточити місто та перерізати логістичні шляхи українських сил. Для цього вони застосовують масовані штурми, бронетехніку та авіацію.

Українські військові тримають оборону та завдають значних втрат наступаючим підрозділам. Попри численні атаки, ворогу не вдається досягти стратегічного прориву. Бої мають високу інтенсивність і тривають практично безперервно.

Донецький напрямок (захід від Донецька)

На захід від Донецька російські сили продовжують наступальні дії в районі Мар'їнки та навколишніх населених пунктів. Бої тут точаться уже тривалий час і мають виснажливий характер для обох сторін. Росіяни намагаються просунутися вперед, але стикаються з добре підготовленою обороною. Українські воїни утримують позиції та періодично проводять контратаки. Значних змін на лінії фронту не відбулося. Ситуація залишається стабільно напруженою.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку російські війська здебільшого перебувають в обороні, але іноді здійснюють обмежені атаки. Основні бойові дії мають позиційний характер з активним використанням артилерії. Українські сили продовжують завдавати ударів по тилових позиціях противника. Росіяни намагаються укріплювати свої оборонні рубежі. Значних наступальних дій із їхнього боку не зафіксовано. Ситуація залишається відносно стабільною.

Південний напрямок (Херсонщина)

На південному напрямку, зокрема на Херсонщині, бойові дії зосереджені навколо Дніпра. Українські сили утримують плацдарми на лівому березі та завдають ударів по російських позиціях. Російські війська намагаються витіснити українські підрозділи, використовуючи артилерію та дрони.

Водночас їм не вдається досягти значних успіхів. Обидві сторони ведуть активну контрбатарейну боротьбу. Ситуація залишається складною, але контрольованою українськими силами.

Ситуація на фронті / Карти ISW

