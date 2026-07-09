Й Україна, і Росія мали просування на фронті: карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 9 липня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

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Як змінилася ситуацію на фронті?

Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на північ від міста Суми – у Кіндратівці.

Вони нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, як українські війська атакували російський підземний бункер на південний захід від Журавльовки, Бєлгородська область.

Окупанти продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 7 та 8 липня, але не просунулися вперед.

Аналогічно було на Куп'янському та Боровому напрямку.

Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на Слов'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що українські сили завдають ударів по російських військовослужбовцях у Пришибі (на північ від Слов'янська) та на полях на південь від Пришиба після того, що, за оцінкою ISW, було російською місією з інфільтрації.

Українські та російські війська нещодавно просунулися або утримували позиції в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Росія продовжує відправляти велику кількість військ для участі в діях на Костянтинівському напрямку, але має труднощі з просуванням.

Російські війська продовжували наступальні операції в тактичному районі Добропілля 7 та 8 липня, але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували.

Окупанти нещодавно просунулися або утримували позиції на Покровському напрямку, оскільки українські війська контратакували. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 та 8 липня, показують, що ЗСУ завдають ударів по російських силах у Родинському, що свідчить про те, що останні утримують позиції або нещодавно просунулися в цьому районі. Російський мілблогер також заявив, що українські війська контратакували в Білицькому.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Новопавлівському напрямку 8 липня.

Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на Олександрівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 липня, показують, як українські військові завдали удару по російському військовослужбовцю в полях на північний схід від Новогригорівки після того, що, за оцінками ISW, було російською місією з інфільтрації.

Загарбники продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку 7 та 8 липня, але не просувалися вперед.

Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, як окупанти завдають удару по українських позиціях на південний схід від Степногірська, що свідчить про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в цьому районі.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 8 липня.

До слова, впродовж червня 2026 року безпілотні авіаційні комплекси виконали понад 437 тисяч бойових місій. Вдалося уразити понад 200 тисяч ворожих цілей. У травні цей показник становив 180 тисяч.

За червень також вдалося уразити майже 28 тисяч російських солдатів.