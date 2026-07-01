Україна знову звільнила більше територій, аніж втратила: у війні назріває перелом

У червні Україна змогла звільнити більше територій, ніж втратила внаслідок російських атак. Попри зростання кількості штурмових дій з боку Росії, значних проривів ворога на фронті не зафіксовано.

Deep State зазначає, що бойова динаміка починає поступово змінюватися.

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Що відомо про ситуацію на фронті?

За підсумками червня на фронті фіксується зміна балансу на користь України: звільнено більше територій, ніж втрачено внаслідок російських наступальних дій.

Попри загальний приріст окупованих територій з боку Росії на рівні близько 84 квадратних кілометрів, цей показник не враховує контрдії Сил оборони, які частково компенсують втрати. У підсумку, за оцінками аналітиків, баланс другого місяця поспіль може залишатися від’ємним для російської сторони, хоча різниця є незначною.

Динаміка окупації / Інфографіка Deep State

Водночас фіксується зростання кількості штурмових дій приблизно на 4,4%. Експерти пов’язують це не лише з інтенсивністю, а й із характером атак, які часто мають маломасштабний і фрагментований характер без досягнення стратегічного результату.

Окремо зазначається, що в другій половині червня російські сили мали локальні просування на окремих ділянках фронту, зокрема на східних і південних напрямках. Водночас загальна ситуація залишається нестабільною та залежною від дій обох сторін.

Нинішня динаміка може свідчити про поступову зміну характеру бойових дій, однак робити висновки про стратегічний перелом поки що передчасно.

Що каже Сирський про успіхи ЗСУ?

Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують активні дії на окремих ділянках фронту та поступово посилюють контроль над позиціями противника.

За його словами, у травні площа звільнених українськими силами територій перевищила втрати більш ніж на 100 квадратних кілометрів. Він зазначив, що така динаміка свідчить про поступове покращення оперативної ситуації для Сил оборони.

Сирський наголосив, що українські підрозділи не лише утримують оборону, а й проводять активні наступальні дії на окремих напрямках. Це дозволяє поступово виснажувати російські угруповання та ускладнювати їхні наступальні можливості.

Результати стали можливими завдяки попередньому стратегічному плануванню та підготовці до кампанії 2025 року. Також, за його словами, це створило умови для розширення "вікна можливостей" для ударів по логістиці противника.

У ЗСУ, за його словами, фіксується "обережний оптимізм" щодо подальшого розвитку ситуації.