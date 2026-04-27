Мали певний успіх, – офіцер НГУ розкрив, до чого готуються росіяни на фронті

Останні дії росіян на фронті свідчать про те, що вони готуються до поновлення наступальних дій. Утім плани ворога відомі Силам Оборони України.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк розповів 24 Каналу, що погодні умови на фронті нині не дозволяють росіянам перейти до активних дій. Однак вони готуються.

Який план у ворога?

Черняк зазначив, що росіяни активно переміщують піхоту ближче до своїх крайніх позицій на фронті. Швидше за все окупанти невдовзі перейдуть до активної фази атакувальних дій.

Вони змогли зосередити певне угруповання військ і намагаються атакувати в лоб,

– зауважив офіціер бригади "Рубіж" НГУ.

Утім найімовірніше цим піхотним угрупованням ворог буде намагатись обійти українські війська з флангів, щоб відрізати від тилу.

Як українські війська протидіять планам росіян?

За словами офіцера бригади "Рубіж" НГУ, плани росіян цілком очевидні для українських військових. Завдяки аеророзвідці, завдяки сегменту ударних БпЛА, дронів-бомберів, можна упереджувати штурмові дії росіян, знищувати їх у зародку.

"Кількість військ, яку залучає ворог, є значно. Нині вже починає відростати "зеленка", й вона буде створювати певні труднощі. Торік на Покровському напрямку ми стикнулись із великою досить сильною інфільтрацією", – наголосив Черняк.

Він додав, що за допомогою аеророзвідки все одно нереально контролювати все поле бою. Ворог буде намагатись просочуватись у зелені насадження, накопичуватись там і далі розвивати свій маленький успіх, але раніше хоч їм і вдавалось виконувати поставлені завдання, проте вся їхня жива сила була знищена, як на передньому краю фронту, так і в українських тилах.

