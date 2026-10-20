Росіяни вигадують собі "перемоги": офіцер ЗСУ розповів, яка ситуація на фронті

Російське командування продовжує розповідати про свої "просування" на лінії фронту. Брехня зайшла так далеко, що ці заяви висміюють вже самі тамтешні "воєнкори".

Про це в ефірі 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. За його словами, уся ця маячня про "5 кілометрів від Запоріжжя" – спроба створити картинку, ніби фронт Сил оборони України от-от розвалиться. Якби у ворога справді були успіхи, то вони б вже кричали про це на весь світ. Наразі ключова мета росіян – тиснути на цивільне населення. Їм важливо посіяти зневіру серед людей та змусити українців здатися.

Що відбувається на фронті?

Як наголосив Ткачук, Сили оборони змогли збити наступальний імпульс ворога на Лиманському напрямку. Завдяки операції "Вівальді" вдалося відкинути ворога, який з півночі хотів тиснути в напрямку Слов'янська.

Південніше росіяни тиснуть на Добропільському напрямку. Там ще й переконують, що буцімто його захопили. Але це взагалі далеко від правди.

Коли говорять, що ворог взяв Добропілля, це смішно. Так, там величезний тиск. Важко обороняти підходи до міста. Але насправді навіть сірої зони в місті немає. Чудову роботу проводить там угруповання "Азов", не допускаючи ворога до населеного пункту,

– сказав Ткачук.

Військовий розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Окремо варто зауважити про Костянтинівку. Вже лунали думки, що росіяни зможуть її захопити ледь чи не до кінця літа. Водночас підрозділи Сил оборони досі перебувають в місті.

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Додамо, станом на 20 жовтня Росія втратила понад 1 мільйон 568 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 12425 танків, 25570 бойових броньованих машин, 51359 артилерійських систем, 2227 РСЗВ тощо.