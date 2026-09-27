Окупанти можуть використати висохле Каховське водосховище для прориву до Запоріжжя, – ISW

Російські війська використовують дно Каховського водосховища для інфільтрації піхотних груп і майбутніх спроб просування у напрямку Запоріжжя. Осіннє погіршення погодних умов ускладнює розвідку та контроль цієї території для українських військових.

Загарбники намагаються посилити свої піхотні групи вздовж східного берега та готують спроби проникнення далі на північ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Запорізькому напрямку

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов "Перун" в етері Суспільного розповів, густа рослинність, висока вологість і тумани в осінньо-зимовий період ускладнюють для Сил оборони розвідку пересохлого водосховища.

Торік окупаційні війська вже скористалися такими погодними умовами для проникнення до Приморського, що уздовж водосховища на південь від Запоріжжя. Зрештою захисники вибили ворога та повернули населений пункт під контроль України.

Аналітики навели слова військового оглядача Костянтина Машовця, який зазначив, що противник спроможний підкріплювати позиції біля Приморського виключно піхотою через дно водосховища, бо Сил оборони контролюють північну частину Плавнів та частину траси М-18 Мелітополь-Запоріжжя.

Близько тижня тому ворожій піхотній групі вдалося використати пересохле водосховище для проникнення до селища Малокатеринівка.

Ситуація у Запорізькій області / ISW

Наразі, за словами Машовця, російські диверсанти фіксуються у районі Висотки у Степногірську, що на північний схід від Плавнів, та на північній околиці селища.

Російські мілблогери та українські командири протягом літа 2026 року коментували, що російські війська використовують висохле Каховське водосховище для місій з інфільтрації,

– додали в ISW.

Раніше аналітики писали, що Сили оборони зривають спроби Росії перекидати підкріплення своїм піхотним групам. Українські військові зосередилися на перекритті ворожої логістики та ізоляції передових підрозділів противника замість лобових штурмів.