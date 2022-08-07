росіяни стають крейзі й гатять, де тільки бачать, – військовий фоторепортер

Сьогодні в Україні немає жодного безпечного місця. Чим ближче до лінії фронту, тим рівень небезпеки збільшується.

На жаль, нерідко журналісти, які просто виконують свою роботу, потрапляють під обстріли. Про це 24 каналу розповів військовий фоторепортер Андрій Дубчак.

Не пропустіть Португальські журналісти потрапили під обстріл росіян на Півдні

"Одного дня ми заїжджали до Бахмута і потрапили під артобстріл. Наступного дня – у центр касетного скиду. Це дуже неприємне відчуття, коли ти лежиш, а навколо тебе вибухає абсолютно все. Дякувати Богові, усе нормально. Ми відбулися переляком, трішки понівечило машину", – розповів фоторепортер.

Інтенсивність вогню дуже велика

Як зауважив Дубчак, військовим фоторепортером йому доводилося працювати й до початку повномасштабного вторгнення. Журналіст висвітлював події на Майдані, анексію Криму та війну на Сході України. Однак після 24 лютого усе стало набагато небезпечніше, більш динамічно.

Наразі увага суспільства та міжнародної спільноти прикута до лінії фронту. Працювати стало набагато небезпечніше. Дуже багато артилерії, ракет. Натомість мало прямого вогневого контакту з автоматами та кулеметами. Потрапляєш у неприємні історії, після яких дякуєш Богові, що залишився живим,

– зауважив він.

Військовий фоторепортер закликав місцевих жителів бути обережними, а краще – залишити регіон, де починаються бойові дії. Крім цього, він звернувся до колег-журналістів з проханням не ризикувати занадто та дотримуватися елементарних правил:

пересування бажано робити під час хмарності, адже у небі дуже багато російських безпілотників "Орлан";

мати з собою запасні колеса;

завжди вдягати бронежилет та каску.

Інтенсивність вогню дуже велика. росіяни стають крейзі і гатять абсолютно по всьому, що тільки бачать, –

До прикладу, у Часовому Ярі двічі "прилетіло" на пляж, де цивільні мешканці просто відпочивали. На жаль, були поранені та загиблі. "Тому тримайтесь якомога далі від зон, які можуть бути потенційно уражені. Дотримуйтеся правил безпеки максимально", – резюмував військовий фоторепортер.

Ситуація на фронті: коротко

На Слов'янському та Краматорському напрямках ворог обстрілював з артилерії різних типів цілу низку населених пунктів. А от на Донецькому напрямку – активні бойові дії. Головні зусилля росіяни зосередили на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Тут противник намагається просунутися вперед шляхом застосування штурмової та армійської авіації.

Авіаударів росіяни завдали біля Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестевого. Райони Бахмутського, Торецька, Білогорівки, Краснополівки, Північного та Вершини обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії.

Наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве росіяни програли. Тривають бої біля Бахмута.

Біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки окупанти гатили з авіації. Ворог намагався наступати біля Лозового – Невельського, але безуспішно. Росіяни проводили перегрупування. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілювали населені пункти зі ствольної, реактивної артилерії та танків, а також авіації.

На Південнобузькому напрямку ворог проводить оборонну операцію – аби втримати зайняті рубежі та завдати максимальних втрат ЗСУ. Цілу низку населених пунктів росіяни обстріляли з танків та різних типів артилерії. Також окупанти активно проводять повітряну розвідку.

Слобожанський напрямок: противник веде оборонні дії, аби не допустити просування українських військ. Також росіяни мінують місцевість.

Харківський напрямок: ворожі обстріли з артилерії багатьох населених пунктів. Авіаудари були біля Верхнього Салтова та Леб'яжого. Сили противника проводять повітряну розвідку.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки – без особливих змін. Під артилерійськими обстрілами опинились Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

Журналіст потрапив під обстріл біля Бахмута: дивіться відео