ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу, а Росія продовжує безуспішні атаки: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, зокрема на Сумщині, Харківщині та Донбасі, однак без підтверджених успіхів. Водночас ЗСУ місцями переходять у контратаки й навіть просуваються вперед.

Найзапекліші бої ведуться у Донецькій області. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Російські війська 11 квітня продовжили активні наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, однак не змогли досягти підтверджених проривів або суттєвих змін лінії зіткнення.

Зокрема, на півночі Сумської області окупанти намагаються створити так звану "буферну зону" вздовж кордону. Бої тривали поблизу низки населених пунктів, однак інформація про просування залишається непідтвердженою.

На Харківському напрямку російські сили також атакували, але без успіху. Українські військові, навпаки, змогли відтіснити ворога з окремих позицій, зокрема в районі Великого Бурлука.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Росія намагається проводити інфільтраційні операції малими групами, однак ці дії не змінюють загальної ситуації на фронті. Частину заяв російських джерел про контроль над територіями не підтверджено.

Як виглядає фронт станом на 12 квітня / Карти ISW

Найбільш інтенсивні бої тривають у Донецькій області. Російські війська атакують у районах Слов’янська, Костянтинівки, Покровська та Новопавлівки. Водночас українські сили змогли просунутися на окремих ділянках, зокрема поблизу Костянтинівки та Новопавлівки. У районі Покровська, за даними українських військових, російська армія переважно використовує піхоту без важкої техніки, намагаючись підтягнути артилерію ближче до лінії фронту.

На південному напрямку ЗСУ також демонструють успіхи. Зокрема, українські сили просунулися в районі Гуляйполя, а також завдають ударів по складах боєприпасів, логістичних базах і місцях скупчення військ ворога в тилу.

Окрім цього, українські військові зберігають тактичну ініціативу на окремих ділянках і з початку року звільнили сотні квадратних кілометрів території на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

До слова! Морський піхотинець США Метью Семпсон заявив для 24 Каналу, що Росія не здатна утримувати Донбас попри багаторічні зусилля. Українські військові не готові віддавати українські території.

