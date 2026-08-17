У Росії жодного підтвердженого просування, попри заяви пропагандистів: огляд фронту від ISW

Російські війська зазнають втрат на півночі Харківщини через хибні звіти свого командування про захоплення територій, що змушує піхоту йти на мінні поля наосліп. Водночас на Сумському напрямку окупанти змінили тактику інфільтрації, використовуючи двометрову траву для прихованого просування малими групами.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

15 – 16 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, але підтверджених успіхів не мали. Російський військовий блогер заявив про просування окупантів і бої в Храпівщині на північ від Сум, однак ці дані не підтверджені. Росія намагається створити вздовж міжнародного кордону буферну зону, яка мала б захистити її прикордонні райони та створити умови для подальшого тиску на Сумщину.

Українські військові повідомляють, що окупанти активно використовують невеликі групи з одного – трьох піхотинців для проникнення між українськими позиціями. Через високу траву, яка місцями сягає понад два метри, виявляти такі групи складніше. Російські війська також застосовують розвідку з повітря, контрбатарейну боротьбу, дистанційне мінування та удари дронами, ускладнюючи українську логістику.

На півночі Харківської області окупанти також продовжували наступальні дії без підтвердженого просування. Російське Міноборони заявило про захоплення Кудіївки, однак російські джерела спростовують повний контроль над населеним пунктом.

За оцінкою ISW, російські військові намагаються використовувати дороги та напрямки, які ведуть у бік Харкова. Водночас українські сили продовжують контратакувати на окремих ділянках. Окупанти також посилюють удари по цивільній та релігійній інфраструктурі. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки були пошкоджені вікна та прилеглі конструкції собору Святого Миколая Чудотворця.



Ситуація на фронті поблизу північних кордонів України / Карта ISW

На Слов'янському напрямку російські війська продовжували наступ, але підтверджених просувань не зафіксовано.

Українські військові також нещодавно вибили російських інфільтраторів із західної частини Костянтинівки. Окупанти активно використовують керовані авіабомби для ударів по Слов'янську, Краматорську та Дружківці. Таким чином російські війська намагаються зруйнувати українські позиції та логістичні маршрути перед можливими майбутніми наступальними операціями.



Cитуація поблизу Костянтинівки на Донеччині /Карта ISW

На Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках росіяни також атакували, але підтверджених успіхів 15 – 16 серпня не мали.

Водночас українські сили продовжують завдавати ударів по російських складах боєприпасів, техніці та логістичних об'єктах на окупованій Донеччині. За оцінкою української сторони, це змушує російські війська змінювати маршрути постачання та посилювати охорону військових колон.

Крім того, російські військові блогери продовжують поширювати заяви міноборони Росії про нібито значні успіхи окупантів на Олександрівському напрямку. Це є частиною систематичної інформаційної кампанії Росії, спрямованої на маніпуляцію сприйняттям ситуації на фронті.

Російські війська також продовжували наступальні дії на Гуляйпільському та західному напрямках Запорізької області, однак підтверджених територіальних здобутків також не зафіксовано. Своєю чергою, українські військові завдають ударів по російській логістиці. Зокрема, було уражено залізничний міст поблизу Світлодолинського, який російські сили використовували для постачання.

На Херсонському напрямку 16 серпня наземної активності не фіксували.

Нагадаємо, українські сили з січня до серпня 2026 року провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку та звільнили 745 квадратних кілометрів території і 26 населених пунктів. За даними Зеленського, російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими.