Росіяни розширюють "кілзону" біля Краматорська та готують новий наступ: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, водночас ЗСУ завдають ударів по складах, командних пунктах та техніці окупантів. Найбільшу загрозу зараз фіксують поблизу Краматорська, де росіяни намагаються розширити так звану "кілзону" за допомогою FPV-дронів.

Російські війська 16 травня продовжили наступальні та диверсійні дії одразу на кількох напрямках фронту. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

У Сумській області окупанти здійснювали інфільтраційні місії поблизу Сопича, де українські військові ліквідували російського військовослужбовця.



Ситуація на Сумщині / Карти ISW

На Харківщині росіяни не припиняють штурми в районі Куп'янська та Борової, однак підтверджених просувань не зафіксовано.

Варто зазначити, що речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що ситуація поблизу Куп'янська складна. Тривають інтенсивні бої, але окупантам не вдається проникати у місто. Росіяни активно використовують БпЛА та проводять інфільтраційні заходи, однак українські бійці тримають ситуацію під контролем.



Ситуація поблизу Куп'янська / Карти ISW

Найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині. Російські війська намагаються розширити так звану "кілзону" майже до Краматорська, активно застосовуючи дрони типу "Молнія" для ударів по тилових районах. Також окупанти накопичують техніку поблизу Бахмута, що може свідчити про підготовку до нового масштабного наступу на Костянтинівському напрямку.

Попри постійні атаки, українські військові проводять контратаки та успішно уражають командні пункти, місця скупчення особового складу та позиції запуску дронів росіян у районах Покровська, Селидового та інших окупованих населених пунктів.



Як триває оборона Донеччини / Карта ISW

Крім того, на півдні України окупанти почали використовувати газопроводи для проникнення в український тил. За даними Сил оборони півдня, російські військові спеціально тренуються діяти всередині трубопроводів та навіть облаштовують там телефонний зв'язок і тунелі для обходу пошкоджених ділянок.

До слова. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що українські підрозділи перехопили тактичну ініціативу біля Степногірська на Запоріжжі, відновивши контроль над позиціями контрдіями. Російська армія намагається оточити Гуляйполе, але українські сили знищують ворожі вогневі засоби й поступово відновлюють територію.

Ситуація на Півдні України / Карти ISW

Як втрати росіян змінюють ситуацію на фронті?

Колосальні втрати російської армії поступово змінюють ситуацію на фронті та послаблюють наступальні можливості Росії. За оцінками CNN, Росія вперше з початку 2024 року починає втрачати ініціативу на окремих ділянках фронту, а темпи просування окупантів суттєво сповільнюються. Причиною цього стали критичні втрати живої сили та техніки, які російська армія не встигає повноцінно компенсувати.

Загальні втрати особового складу Росії перевищили 1,34 мільйона військових. Через це окупанти вже не здатні проводити масштабні стратегічні наступи та дедалі частіше обмежуються локальними штурмами. Водночас українські сили масово знищують російську бронетехніку, зокрема танки та бойові машини, тому росіяни змушені атакувати на мотоциклах, цивільних автомобілях або пішки, що робить їх значно вразливішими.

Крім того, регулярне знищення артилерійських систем послаблює можливості Росії підтримувати щільний вогневий вал під час атак. Через великі щоденні втрати Москва також змушена швидко відправляти на фронт погано підготовлених мобілізованих та найманців, які мають низьку боєздатність.

Додатковим ударом для російської армії стає економічне виснаження. Російська воєнна промисловість уже не встигає відновлювати техніку та ресурси такими темпами, як вони знищуються на полі бою, що дедалі сильніше підриває здатність Росії підтримувати тривалу інтенсивну війну.