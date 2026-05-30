Росія тисне на низці напрямків, але ЗСУ мають просування: огляд ситуації на фронті від ISW

Російські військові продовжують тиснути на українські позиції, зокрема у Донецькій області, задля подальшого просування. Утім, відчутного прогресу в окупантів не фронті немає через успішні контратаки Сил оборони.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

За оцінкою аналітиків ISW, впродовж минулої доби 29 травня російські військові продовжили наступальні дії на низці напрямків, проте у більшості з них не змогли досягти підтвердженого просування завдяки Силам оборони.

У Сумській області окупанти продовжували наступальні операції на півночі регіону, проте підтвердження їхнього просування немає.

У Харківській області росіяни проводили штурмові дії на півночі, а також у напрямку Великого Бурлука, Куп'янська та Борової. Інформації про їхнє просування немає, зокрема через контратаки українських військових.

У Донецькій області українські сили покращили свої позиції або утримали контроль на Слов'янському напрямку та в районі Костянтинівки й Дружківки, попри спроби росіян проводити інфільтраційні операції. Водночас окупанти безуспішно атакували в районах Добропілля, Покровська та Новопавлівки.

У Запорізькій області ворог продовжував обмежені наступальні дії, зокрема, на Гуляйпільському напрямку та на заході регіону, проте просування не досяг, у деяких районах українські військові проводили активні контратаки.

У Херсонській області окупанти проводили локальні атаки, проте підтвердженого просування противника немає.

Зміна ситуації на фронті / Карти ISW

Також вказують, що українська розвідка продовжує стежити за можливою загрозою наступу російських військових дій з території Білорусі. Утім, на думку аналітиків, окупанти навряд чи здійснять будь-які наземні атаки звідти в короткостроковій перспективі.

До речі, видання Politico нещодавно повідомляло про те, що останніми місяцями Україна перехопила ініціативу у війні, і завдяки ударам середньої дальності вдається уражати цілі далеко за лінією фронту і блокувати логістику ворога.