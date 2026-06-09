Окупанти штурмують на Запоріжжі та Донеччині, але ЗСУ стримують наступ: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують спроби просування на кількох напрямках фронту, зокрема через проникнення малих груп у та штурмові дії в Сумській, Харківській та Донецькій областях. Водночас Сили оборони України активно завдають ударів по складах, техніці та логістиці противника в тилу.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

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Яка ситуація на фронті?

На Сумщині російські сили здійснили проникнення малою групою на північний захід від Сум. Окупанти вже не один місяць намагаються створити буферні зони вздовж кордону. Проте, українські війська продовжують утримувати позиції та завдавати ударів по скупченню живої сили противника, зокрема в районі Басівки.

У Харківській області російські війська продовжили наступальні дії на півночі регіону, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Повідомляється про спроби використання прогалин у дроновому контролі для просування в районі Козачої Лопані, а також обмежені наземні операції на напрямку Великого Бурлука. Також фіксуються проникнення росіян у районах Куп'янська та Борівського напрямку.

Ситуація на Сумщині та Харківщині / Карти ISW

На Донеччині російські війська продовжують наступальні операції у напрямках Слов'янська, Покровська та Новопавлівки, однак без підтверджених успіхів. Ворог намагається захопити панівні висоти та перерізати українські логістичні маршрути, що може створити передумови для подальших наступальних дій.

Водночас російські джерела самі визнають перебільшення окремих заяв про "захоплення" населених пунктів. Українські сили продовжують активні удари по тилових об'єктах противника на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Зокрема, уражено склади боєприпасів, місця скупчення особового складу, пункти управління та енергетичну інфраструктуру.

Як тривають бойові дії на Донеччині / Карти ISW

На Запорізькому напрямку російські війська також продовжують наступальні дії, зокрема в районі Гуляйполя, однак просувань не досягли. Водночас українські сили завдають ударів по складах, пунктах управління дронами та техніці противника в Запорізькій області, а також уражають системи ППО та паливну інфраструктуру.

На Херсонському напрямку російські сили здійснювали обмежені наземні операції, зокрема в районі Антонівського мосту, але без просування.

Ситуація на Півдні України / Карти ISW

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у травні 2026 року українські військові звільнили приблизно на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж було втрачено. За його словами, ситуація на фронті залишається складною та динамічною.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Водночас Сили оборони утримують ініціативу на окремих ділянках і завдають масованих ударів по позиціях противника, продовжуючи посилювати тиск на російські війська.

Крім того, DeepState повідомив, що у травні російські війська окупували близько 14 квадратних кілометрів української території – вперше з 2023 року зафіксовано від'ємну динаміку приросту. Попри рекордні близько 7 тисяч штурмів, значних тактичних успіхів ворог не досяг через втрати та неефективні атаки малими групами.