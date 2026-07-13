Росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: чим завершилися спроби окупантів

Протягом минулого тижня війська країни-агресорки намагалися прорватися через державний кордон України одразу на кількох напрямках. Одним із них була північ Харківщини.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Що відомо про спробу прориву на Харківщині?

За інформацією ДПСУ, російські військові діяли невеликими піхотними групами, намагаючись приховано наблизитися до українських позицій і створити умови для подальшого просування.

Втім, рух окупантів зафіксували оператори аеророзвідки прикордонної бригади "Гарт". Після виявлення ворожих груп українські військові завдали ударів по них.

Аеророзвідка прикордонників бригади "Гарт" фіксувала кожен рух, після чого по ворогу відпрацьовували ударними дронами, артилерією та мінометам,

– повідомили у Держприкордонслужбі.

ДПСУ показала кадри знищення російських штурмовиків на Харківщині: дивіться відео

За підсумками тижня українські прикордонники ліквідували 32 російських військових. Ще 21 окупант отримав поранення, а п’ятьох ворожих бійців вдалося взяти в полон.

Яка ситуація на Харківському напрямку?

Харківська область залишається одним із регіонів, де російські війська регулярно намагаються створити додатковий тиск на українську оборону. Окупанти просочуються в окремі райони, однак ЗСУ виявляють їхні позиції та завдають ударів.

Зокрема, геолоковані кадри за 12 липня свідчать, що українські військові уразили будівлі в північній та південній частинах Козачої Лопані, де перебували російські підрозділи. Вона розташована на північ від Харкова неподалік державного кордону, що робить цей район важливим для ворога.

Попри активність російських військ, їхні дії на цьому напрямку поки не призвели до підтверджених територіальних здобутків.