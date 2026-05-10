Вдалося створити щільну кілзону, – у 66 ОМБр розповіли, що відбувається на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок залишається одним із найпріоритетніших для росіян. Раніше вони пробували застосовувати тут бронетехніку, але зараз відмовилися від цієї ідеї.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що у смузі відповідальності його бригади вдалося налагодити щільну кілзону. Військові за допомогою дронів виявляють ворога ще далеко до лінії бойового зіткнення та знищують його. Підрозділи працюють над тим, аби росіяни взагалі не могли підійти до лінії бойового зіткнення.

Як змінилися бої на Лиманському напрямку?

За словами Денисюка, на фронті вже з'явилася досить густа "зеленка". Силам оборони стало легше маскувати власні позиції, але й ворогу тепер легше наближатися безпосередньо до позицій.

Зараз одне з головних завдань – не давати окупантам поповнювати і ресурси, і підтягувати особовий склад безпосередньо на лінії зіткнення. Такі накопичення одразу атакують дронами.

Противниr не має можливість тут назбирувати особовий склад. Відповідно штурмові дії не є настільки активними. Але вони дуже активно переміщаються. Постійно виявляємо чи то поодиноких росіян, які займаються логістикою на передній край; чи то ворожі групи, які намагаються наблизитися до переднього краю. Але нічого їм не вдається,

– розповів військовий.

Знищувати окупантів вдається на відстані від 5 кілометрів до лінії зіткнення. Відповідно їм не вдається накопичитися та посилити штурмові дії. При цьому ворог постійно поповнює втрати на цій ділянці фронту. Росіяни докидають сюди додаткові роти.

Ще в березні ворог намагався штурмувати на бронетехніці. Усі ці атаки успішно відбили. З того часу росіяни фактично не використовують "броню". Її вдалося знищувати зараз лише на місцях зберігання.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Росія посилила наступ фактично по всій лінії фронту. Найбільш напруженим залишається Покровський напрямок, де зосереджено близько 106 тисяч окупантів.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що росіяни вже розпочали свою весняно-літню наступальну кампанію. Важливо, що українські захисники зірвали першу хвилю цього наступу. Ворогу важливо було прорватися на Покровському, Запорізькому та Куп'янському напрямках, але фактично жодних результатів вони там не досягли.

В повітрі багато російських дронів

Як наголосив Денисюк, окупанти постійно застосовують FPV-дрони та FPV на оптоволокні. Також фіксують ударні безпілотники "Молнія-2". Росіяни атакують як по позиціях, так і по логістичних шляхах.

Наші підрозділи дронів-перехоплювачів та підрозділи радіоелектронної боротьби працюють, щоб противник не міг так активно застосовувати безпілотники. Також важливо виявити та знищити позиції, де працюють ворожі оператори. Ця робота дає свої результати,

– підкреслив військовий.

Яка ситуація на Донеччині?

Росія за більш ніж 4 роки повномасштабної війни так і не змогла повністю захопити усю Донецьку область. Лиманський напрямок є одним із найважливіших, адже не дає ворогу наблизитися до Слов'янська з півночі, який разом з Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою є фактично однією лінією оборони.

Речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко в етері "Армія – Медіа Сил оборони України" розповіла, що, згідно з даними розвідки, командування росіян ставить їм завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня. Насправді темпи просування ворога значно повільніші.

Натомість технічні спроможності Сил оборони України продовжують зростати. Нещодавно військові 1 корпусу НГУ "Азов" показали, як за допомогою розвідувальних комплексів патрулюють дороги в Маріуполі. Безпілотники літають за 160 кілометрів від лінії фронту.