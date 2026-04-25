Будуть важкі бої, – генерал-лейтенант у відставці розкрив цілі росіян на весняно-літню кампанію

Зеленський заявив про найміцніші позиції української сторони на фронті за останні 10 місяців. Тому літня кампанія росіян буде зосереджена на захопленні Донецької області, хоча й ресурсів для масштабного наступу бракує.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що головне завдання України зараз – нарощувати потенціал сили оборони.

Чи можна зупинити війну вже найближчим часом?

За словами президента, Україна має найсильніші позиції на полі бою завдяки контрнаступальним діям та ударам. Зеленський закликав європейців посилити політичний тиск на Росію для дипломатичного розв’язання конфлікту. Водночас очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення Луганської області.

Нам потрібна інформаційна гігієна, щоб ми могли розділяти суть результатів бойових дій від російських вкидів. Російські пропагандисти вже багато разів брали Куп’янськ, не раз оголошували про захоплення Луганщини, але все це не відповідає дійсності,

– сказав Романенко.

Військовий експерт наголосив, що Герасимова неодноразово знімали з посади та повертали назад. Путін використовує його риторику, яку підхоплюють Z-блогери, показуючи далеко не те, що відбувається насправді.

Тому Україні треба об’єктивно показувати громадянам стан справ – досягнення і недоліки Сил оборони, щоб шукати шляхи їх подолання й відстоювати інтереси держави.

Перспектива зупинити бойові дії є, але багато залежить від допомоги союзників. Найважливіше – як держава й народ допоможуть Силам оборони України нарощувати потенціал, щоб зупинити ворога й гарантувати безпеку,

– наголосив експерт.

Росіяни фактично захопили Покровськ і Мирноград, рухаються у північно-західному напрямку. Їхнє командування частково перекинули сили з Покровська на Запоріжжя й концентрують наступ навколо Костянтинівки та Дружківки, яку оточили з трьох боків. До того ж противник посилює зусилля на наступних рубежах – Краматорськ, Слов’янськ, Лиман та Ямпіль.

"Основне завдання весняно-літньої кампанії росіян – захоплення Донеччини. На інші напрямки ресурсів не вистачає, тому в стороні Запоріжжя наступ іде повільно. Путін говорить про буферні санітарні зони на 15 – 20 кілометрів від кордону, але будує їх на 2 – 3 кілометри, намагаючись захопити прифронтові території. Тому бої будуть важкими", – сказав Романенко.

