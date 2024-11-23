Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація у Кураховому: огляд бойових дій від ISW

Найважчі бої тривають біля Курахового, Торецька, Покровська та Часового Яру. Росіяни намагаються закидати лівий берег Осколу авіабомбами, аби знищити населені пункти.

Інститут вивчення війни опублікував зміни у ситуації на фронті за 22 листопада, інформує 24 Канал.

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Українські операції на території Росії

21 і 22 листопада російські війська продовжували штурм головного українського виступу в Курській області. Проте жодних успіхів підтверджено не було.



За інформацією російських військових блогерів, на Курщині почалась погана погода. Тим часом командир українського підрозділу зазначив, що ворог відправляє поранених військових у піхоту. За даними джерел, операція українських військ у Курській області дозволила завадити росіянам розпочати велику наступальну операцію на Запоріжжі.

Бойові дії на Сході України

Харківська область

21 і 22 листопада російські війська продовжували наступ на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Стариці. Проте ISW не може підтвердити просувань окупантів. Українські сили, які діють на харківському напрямку, опублікували відео відбитого штурму. У той самий час російські джерела говорять про відбиття української контратаки під Глибоким.

Луганщина та Донеччина

У ISW пишуть про нещодавнє просування на захід від Сватового під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 22 листопада. Росіяни запевняють, що утримують позиції на важливих тактично висотах біля Макіївки. Проте візуально це підтвердити не вдалось.



За інформацією Генштабу, російські війська наступали поблизу Куп'янська, Сватового, Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва. Ворог застосовує все наявне озброєння, аби змусити населення евакуюватись з лівого берега Осколу, а потім знищити ці населені пункти.



Ні російська, ні українська сторона не повідомляє про бої на Сіверському напрямку. Проте прикордонники України повідомили про великий відбитий штурм у складі 20 одиниць техніки.

Зверніть увагу! Росіянам вдалось просунутись на південь від Часового Яру. Також наступ продовжується біля Ступочок. Росіяни наступають і на південь від Торецька, а також південь і південний схід від Покровська. ISW не документує підтверджених успіхів окупантів.

Ситуація біля Курахового залишається напруженою. Просування росіян відбувається у напрямку Старих Тернів. Важкі бої ідуть у східному та центральному Кураховому. На цьому напрямку ворог посилено б'є КАБами.

Бойові дії на Півдні

21 і 22 листопада російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області. Зокрема мовиться про північний захід від Роботиного поблизу П’ятихаток. Просувань ворога зафіксовано не було.



На лівобережжі Херсонщини тривали позиційні бої без просувань.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 23 листопада / Зображення ISW

