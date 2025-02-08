ЗСУ просунулись на Курщині, росіяни намагаються перетнути Оскіл: ситуація на фронті від ISW

У Сил оборони України є успіхи на так званому "виступі" у Курській області. Наші оборонці утримують кілька нових позицій. Дещо зменшилась інтенсивність боїв на Покровському напрямку, проте ситуація – дуже складна.

Як змінилась ситуація на фронті за 8 лютого проаналізували в ISW, про результати інформує 24 Канал.

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Що змінилось в Курській області

ЗСУ просунулись під час механізованих штурмів у Курській області. Це просування підтвердили на геолокаційних кадрах. Попри запевнення російських воєнкорів, що окупантам вдалось зупинити успіхи Сил оборони України, вони визнають, що ЗСУ утримують позиції біля Черкаської Конопельки, Фанасіївки та Уланок.

Бої на Харківщині та Луганщині

Ворог продовжував наступальні дії у Харківській області, зокрема мовиться про Вовчанськ. Проте просувань зафіксовано не було. Також окупанти 7 лютого наступали на Куп'янському напрямку.

Важливо! В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що російські війська систематично намагаються перетнути річку Оскіл поблизу Дворічної. Вони перенаправляють від 2 до 8 осіб на гумових човнах.

Росіяни продовжили наступати біля Борової, де трохи просунулись, а також на Лиманському напрямку. Там, за повідомленням українських військових, загарбники у "режимі конвеєра" запускають невеликі піхотні групи з 2 – 3 осіб.

Епіцентр боїв – Донецька область

6 – 7 лютого росіяни продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, проте успіху їм досягти не вдалось. Безуспішними були потуги ворога 7 лютого і біля Часового Яру. Підтверджень захоплення російськими військами стадіону "Авангард" та лікарні у центрі міста не було.

Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом. Ймовірно, росіяни накопичують сили біля Баранівки, аби наступати на Тарасівку. У ЗСУ наголосили, кількість боїв на Покровському напрямку зменшилась, проте бої залишаються дуже інтенсивними.

Які бої на Півдні

7 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але російські війська не просувалися. Про бої на Херсонському напрямку наразі не повідомляли.

Як змінилась ситуація на фронті / Карти ISW: