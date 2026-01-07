Командир 1 ОШП відповів, чи є ознаки, що росіяни готові зупинити бойові дії
- Російські окупанти хочуть продовжувати війну, збільшують кількість живої сили та впроваджують нові технології та тактики.
- Командир 1 ОШП Дмитро Філатов вважає, що Росія може вдатися до мобілізації та формує окремі підрозділи, намагаючись скопіювати українські методи ведення війни.
Російські окупанти хочуть продовжувати війну та намагаються набути більших спроможностей. Зокрема, ворог збільшує кількість живої сили, впроваджує нові технології, тактики.
Загарбники точно не зменшать свої поповнення. Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов озвучив 24 Каналу думку, що Росія може дійти до мобілізації.
Як діятимуть окупанти далі?
Дмитро Філатов зазначив, що попри те, що кількість втрат ворога постійно збільшується, ЗСУ все одно втрачають ділянки місцевості. Це відбувається саме через те, що окупанти нарощуються не тільки в живій силі, а й технологічно. Росіяни вживають нових тактик, стратегій.
Думаю, противник точно не зменшить свої поповнення. Він, найімовірніше, дійде до мобілізації. Ми чітко бачимо, що прослідковується тільки нарощення сил ворога,
– підкреслив він.
Загарбники зараз фокусуються не тільки на піхоті. Також на збільшенні свого безпілотного угрупування, намагаються скопіювати український приклад, формують окремі підрозділи.
Найімовірніше, у майбутньому вони все-таки сформують окремий рід військ і будуть впроваджувати те, що впровадили ми, масштабуватимуть це. Тому на цей момент я лише бачу, що противник намагається набути більших спроможностей і продовжити війну,
– сказав командир.
Зауважимо, що триває важливий збір на потреби 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.
Як змінилась тактика ворога?
Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко сказав, на яку тактику росіяни зробили ставку на фронті. Зокрема, основна тактика ворога у районі Покровська – це намагатися тиснути своєю перевагою ресурсів, зокрема, кількістю живої сили.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів, яку тактику росіян насправді називають "новою". Росіяни збільшили темп просування завдяки новому оперативному шаблону. Мовиться про тривалу кампанію повітряної блокади на полі бою, тактичні зусилля з перехоплення, місію інфільтрації та атаки малими групами.