Командир 1 ОШП відповів, чи є ознаки, що росіяни готові зупинити бойові дії

Російські окупанти хочуть продовжувати війну та намагаються набути більших спроможностей. Зокрема, ворог збільшує кількість живої сили, впроваджує нові технології, тактики.

Загарбники точно не зменшать свої поповнення. Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов озвучив 24 Каналу думку, що Росія може дійти до мобілізації.

Як діятимуть окупанти далі?

Дмитро Філатов зазначив, що попри те, що кількість втрат ворога постійно збільшується, ЗСУ все одно втрачають ділянки місцевості. Це відбувається саме через те, що окупанти нарощуються не тільки в живій силі, а й технологічно. Росіяни вживають нових тактик, стратегій.

Думаю, противник точно не зменшить свої поповнення. Він, найімовірніше, дійде до мобілізації. Ми чітко бачимо, що прослідковується тільки нарощення сил ворога,

– підкреслив він.

Загарбники зараз фокусуються не тільки на піхоті. Також на збільшенні свого безпілотного угрупування, намагаються скопіювати український приклад, формують окремі підрозділи.

Найімовірніше, у майбутньому вони все-таки сформують окремий рід військ і будуть впроваджувати те, що впровадили ми, масштабуватимуть це. Тому на цей момент я лише бачу, що противник намагається набути більших спроможностей і продовжити війну,

– сказав командир.

Зауважимо, що триває важливий збір на потреби 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла. Зокрема, на засоби ураження, на всі необхідні засоби ведення протидії російським загарбникам. Долучитися можна за посиланням.

Як змінилась тактика ворога?