Це – злам війни, – боєць ЗСУ назвав важливу зміну на полі бою

Сили оборони України руйнують російську логістику. У ворога немає ресурсів відбивати удари українських дронів. Тому наші військові цим користуються.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов озвучив 24 Каналу думку, що це означає злам у війні. Тому зараз ініціатива на боці української армії.

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Що змінилося на фронті?

Кирило Сазонов зазначив, що у Маріуполі, Алчевську, Єнакієвому палали бензовози. Цікаво, що у Маріуполі функціонував порт. Через нього окупанти намагаються налагодити альтернативне постачання БК для своїх військ, а звідти вивозять зерно, вкрадений метал і так далі. Такий же порт працює у Бердянську.

Непогано прилетіло по Маріупольському порту. Я вважаю, що ми скоро паралізуємо його роботу. У Бердянську затопили два суховантажі з різницею у тиждень. Обидва БК заходили та не встигли розвантажитися. Дуже красиве, феєричне видовище,

– підкреслив він.

Так само діють щодо Донецька, Макіївки. 3 армійський корпус повідомляє, що бере під вогневий контроль Луганську область і дотягується до Ізвариного. Це контрольно-пропускний пункт між Росією та Україною на кордонах 1991 року.

Якщо нам вдасться винести ворожу логістику, як ми хочемо, то це злам у війні. Тому що без постачання воювати неможливо. Зараз у росіян немає протиотрути проти наших дронів. Вони не можуть завдавати ударів на таку дистанцію, у них немає чим. Тому зараз у нас безумовна перевага, ініціатива. Ми використовуємо це на повну,

– пояснив військовослужбовець.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у травні ЗСУ звільнили територій на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Це результати без урахування роботи дронів на дальність 50 – 200 кілометрів. Тому цей злам відбувається саме зараз.

Сазонов про удари по російській логістиці: дивіться відео

Як Україна полює на російську логістику?

8 червня та в ніч на 9 червня Україна уразила важливі військові об'єкти Росії на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах країни-агресорки.

Зокрема, у Бєлгородській області Росії було уражено склад боєприпасів окупаційних військ у районі Прохоровки.

Також під атаку потрапили пункти управління БпЛА у районах Шевченка Першого на Донеччині, Залізничного Запорізької області та Олешок Херсонської області.

Крім того, ЗСУ вдарили по логістичному хабу російських військ у районі Федорівки Донецької області, по складах матеріально-технічних засобів противника поблизу Михайлівки Луганської області та Гюнівки Запорізької області.

Крім логістичної інфраструктури, наші захисники атакували райони зосередження особового складу російської армії. Мовиться про удари по позиціях ворога у районах Курахового, Калинового, Шевченка та Ступочок на Донеччині, Новогригорівки Запорізької області, а також Іскри Курської області Росії.