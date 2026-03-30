Штурмує "в лоб" та хоче зрівняти із землею: DeepState про плани Росії на Покровському напрямку

Ворог нарощує сили в Гришиному, що на Донеччині, намагаючись захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Бійці Сил оборони продовжують знищувати противника на околицях та блокують його спроби закріпитися в населених пунктах.

Про це інформує моніторинговий канал DeepState.

Яка нині ситуація на Покровському напрямку?

Російські війська активізували наступ у Гришиному й намагаються поступово перекидати туди свою піхоту. Окупанти мають на меті захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Водночас українські оборонці відбивають атаки на північних околицях міста, здійснюють пошуково-ударні роботи у будинках, де росіяни ховаються, намагаються закріпитись та накопичитись.

Також фіксуються спроби інфільтрації ворога у Василівці та Новоолександрівці. Втім такі випадки поодинокі та, зазвичай, успіху не мають.

За сьогоднішньою динамікою тиску противника, окупація Гришиного є питанням часу, адже росіяни туди віддають велику кількість свого людського ресурсу, який накопичується в Покровську. Ворог бачить свої плани просування по лінії Гришине – Мирне – Гуліве – Шилівка тощо вздовж траси на Павлоград, яка є відкритою місцевістю і не є вигідною для будь-яких рухів. Найголовнішу задачу для себе вони вже реалізували – перекрили її, взявши під вогневий контроль,

– ідеться у повідомленні.

Тоді як у 7 корпусі ДШВ зауважили, що росіяни не змогли обійти Гришине, тож намагаються атакувати село в лоб. Втім, бійці зауважили, що Сили оборони успішно стримують ворожі штурми.

Щоденні атаки ворога проходять із застосуванням піхотних груп та легкої техніки, зокрема квадроциклів і мотоциклів.

У ДШВ додали, що підрозділи у смузі оборони 7 корпусу утримують визначені рубежі та блокують просування російських військ зі сходу в центр Гришиного.

За останній період ворог втратив кілька позицій у населеному пункті,

– додали у ЗСУ.

Водночас у DeepState повідомили, що бої за Родинське тривають досі – ворог поступово захоплює місто нестандартними методами. Окупанти знищують будівлі авіаційними та наземними ударами, фактично рівняючи усе із землею. Але інколи російська піхота проникає всередину, підкидаючи вибухові пакети, аби пройти далі вглиб території.

Аналітики пишуть, що російські війська не прагнуть сформувати позиції у місті – вони мають на меті його знищити.

Активність противника зосереджена на інфільтрації в глибину території вже за Родинським, аби накопичуватися там і заважати роботі пілотів, яких вони, власне, і вишукують на цій ділянці фронту. Місто, по суті, є "прохідним двором" для ворога.

"Наразі противник зосереджений на тому, щоб взяти під контроль Покровсько-Мирноградську агломерацію, взявши вже під контроль самі міста. Це забезпечить вільне накопичення ресурсів в Покровську та Мирнограді, без перешкод з боку пілотів Сил Оборони та дасть можливість сформувати оперативний простір для подальшого просування. Наразі на південних околицях як Покровська, так і Мирнограду фіксується ствольна артилерія ворога", – розповіли аналітики.

Водночас ворог активізується і в Костянтинівці – другому напрямку за кількістю штурмових дій.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?