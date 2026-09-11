Вороже "сафарі": як росіяни "полюють" за цивільними у Херсоні та області

Російські окупанти роблять усе, аби жити в Херсоні було неможливо. Там буквально влаштовують полювання FPV-дронами на цивільних.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, росіяни атакують фактично усе, до чого тільки можуть дотягнутися. FPV-дрони іноді буквально літають містом в пошуках будь-яких цілей.

Яка ситуація в Херсоні?

Як наголосила Вірлич, головна мета окупантів – зробити життя в Херсоні ще нестерпнішим. Під удар потрапляють навіть ті місця, де можуть бути люди старшого віку.

Встановити антидронові сітки стає дедалі важче. Місцева влада та благодійники намагаються зробити все можливе, щоб хоч якось захиститися. Росіяни ж хочуть зробити життя тут ще більш нестерпним,

– сказала Вірлич.

Що відбувається на Херсонщині: дивіться відео 24 Каналу

Росіяни б'ють дронами навіть по звичайних магазинах чи місцях, де люди скуповують продукти. Нещодавно приліт стався в одне з місць, де збираються старші люди. Відомо про одного загиблого.

Це стосується не лише Херсона, але й області. Важко в Бериславі, який розташований вздовж Дніпра. В диких умовах живуть люди в Олешках, які на окупованій частині Херсонщини. Іноді люди тижнями можуть сидіти без світла. Є випадки, де місяцями немає світла, води та газу. Але люди продовжують там жити. Обставини у всіх різні. Але зазвичай головна логіка – "ми не кинули наше житло під час окупації. Не кинемо і зараз",

– підкреслила Вірлич.

Додамо, росіяни також полюють на фермерів на Херсонщині. В середньому ворог запускає по регіону близько 5 тисяч безпілотників на тиждень.