ДПСУ розкрили, чи стягує Білорусь війська до кордону з Україною

Україна наразі не фіксує нарощування білоруських військ і техніки безпосередньо біля свого кордону. Водночас Росія потенційно може використати територію Білорусі для посилення своїх дій на цьому напрямку.

Про це в ефірі "День.LIVE" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю?

За словами Демченка, наразі українські прикордонники не бачать ознак нарощування білоруських сил поблизу українського кордону.

Станом на зараз ми не фіксуємо якогось посилення білоруських підрозділів технікою чи особовим складом безпосередньо поблизу кордону з Україною,

– сказав речник ДПСУ.

Водночас ситуація залишається під пильною увагою українських військових.

"Росія може використати територію Білорусі як плацдарм, якщо матиме додатковий ресурс для нарощення своїх дій на цьому напрямку", – наголосив Демченко.

Він також розповів, що Білорусь регулярно проводить перевірки боєготовності та військові навчання. Водночас Мінськ наразі намагається уникати прямого масштабного залучення власної армії до війни проти України.

Україна зі свого боку продовжує посилювати оборону на північному кордоні. Зокрема, українські військові вдосконалюють фортифікаційні споруди та встановлюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.

Нагадаємо, польські військові розпочали будівництво фортифікаційних споруд та спостережно-охоронних постів поблизу кордону з Україною. Роботи проводять у межах польської програми "Східний щит". Зокрема, військові встановлюють системи HESCO Bastion, які дають змогу швидко облаштовувати захисні позиції.

Також польські військові надають інженерну підтримку Прикордонній службі та облаштовують спостережні й сторожові пости біля пунктів пропуску. За даними Генерального командування ЗС Польщі, роботи тривають поблизу пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова.

Заходи спрямовані на посилення захисту прикордонної інфраструктури та безпеки кордону. Водночас будівництво укріплень не означає запровадження обмежень для перетину польсько-українського кордону.