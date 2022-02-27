Ситуація на кордоні з Польщею в одному відео

На кордоні з Польщею утворились величезні черги, люди чекають просто неба, аби перейти на безпечну територію.

Українці чекають на перехід на територію Польщі, а тому на кордоні скупчились тисячі людей.

Увага У Львові на вокзалі тисячі людей чекають на потяг до Польщі

Відомо, що перетнути українсько-польський кордон зараз можна без закордонних паспортів та сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів.

Дорослим для перетину кордону достатньо внутрішнього паспорта, а дітям – свідоцтва про народження.

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