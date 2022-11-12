СБУ оголосила підозру "міністру охорони здоров'я" Криму: як зрадник допомагав напасти на Південь

СБУ повідомила про підозру так званому очільнику "міністерства охорони здоров'я" Криму. Він змінив медичну систему півострова під військові потреби російських окупантів.

СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають загарбникам у тимчасово захоплених регіонах України. В ході розслідування слідчі зібрали доказову базу про злочинну діяльність так званого "міністра"

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СБУ встановила, що підозрюваний організував постачання ліків, обладнання та автомобілів з медзакладів Криму на потреби російських військових, які атакували Південь України. Окрім цього, за його вказівкою місцеві лікарні переобладнали під військові шпиталі для прийому окупантів.

За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак. Після захоплення півострова він добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації. Там зрадник отримав російський паспорт та вступив до кремлівської партії "Єдіная Росія", у складі якої був "депутатом" окупаційної Судакської міськради.

У жовтні 2021 року Кремль призначив його так званим "першим заступником міністра охорони здоров'я" Криму. Цьогоріч 22 липня колаборант очолив це "міністерство".

До його основних завдань входило "переформатування" системи охорони здоров'я півострова для потреб повномасштабної агресії РФ проти нашої держави,

– повідомили в СБУ.



"Міністру охорони здоров'я" окупованого Криму повідомили про підозру / Фото СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили поплічнику окупантів про підозру за колабораційну діяльність. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти України.

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В СБУ не повідомили прізвища зрадника, однак опублікували фото, на якому зображений Костянтин Скорупський. Саме він є окупаційним керівником "МОЗу" Криму. У 1999 році колаборант закінчив Кримський державний медуніверситет імені Георгієвського в Сімферополі. А у 2008 – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президенті України. Раніше зрадник працював головним лікарем Судакської міської лікарні.