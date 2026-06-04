Росіяни не на жарт занервували: що пішло не так в окупованому Криму

Сили оборони України атакують дронами так званий сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом. На півострові вже не на жарт схвильовані. А хтось підозрює, що наступним кроком буде Кримський міст.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що російські водії банально бояться їздити через трасу на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Дрони послідовно вибивають бензовози.

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Яка ситуація з паливом в Криму?

За словами політолога, зараз в Криму достатньо складна ситуація з паливом. Півострів поступово перетворюється з військової фортеці на в'язницю для окупаційного режиму.

В Криму ще кілька днів тому ввели обмеження на продаж бензину А-95. Людина може придбати лише 20 літрів на добу. Вже були відео, де автівки просто зупинялися на трасі, бо не мали чим їхати.

Це створює проблеми і для російської армії. А загалом така ситуація є додатковим фактором, аби Путін пішов на реальний переговорний процес. При цьому Україна ще має потенціал, щоб ще більше тиснути по ворогу на цьому напрямку,

– сказав Чаленко.

Деякі пропагандисти припускають, що наступним кроком України буде удар по Кримському мосту. І тут можуть бути зовсім різні сценарії атаки.

Яка ситуація в Криму: дивіться відео 24 Каналу

Що відомо про проблеми з паливом в Криму?

Цікаво, що паливо до Криму переважно постачали по суші через так звану трасу "Новоросія" на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Росіяни мали можливість перевозити паливо по Кримському мосту, але з січня цього року там закритий проїзд для вантажівок.

Є припущення, що через проблеми з логістикою Росія знову може відновити постачання паливно-мастильних матеріалів та інших військових вантажів через Кримський міст. Якщо в цей момент завдати удару по мосту, то пошкодження будуть ще серйознішими.