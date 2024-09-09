Чому росіянам дуже тривожно на Курщині і Бєлгородщині: зведення від Світана

Українські сили оборони продовжують переносити війну на територію країни-агресорки. На Курщині ворог втрачає території, а в Бєлгороді ППО не може впоратися з усіма цілями.

Ці та інші події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удари по мосту через Сейм

З’явилися кадри ударів Збройних Сил України по третьому мосту ворога через річку Сейм, що на Курщині. Міст виведений з ладу. Світан припустив, що працювали ракетами Himars, били точно, з максимальним відхиленням півтора — два метри.

Зробили міст перфорованим, але остаточно добити його можна з допомогою авіабомб,

– зауважив військовий аналітик.

Адже авіаційна бомба має до 250 кілограмів бойової частини, тоді як Himars лише 90.

Тактика ЗСУ на Курщині

Світан пояснив, що перевага українських сил оборони на Курщині полягає в обраній стратегії маневрових боїв. Так противнику не дозволяють відбудувати сталі лінії оборони.

Це одна з тактик, яка не дозволяє російським КАБам навести приціл. Постійна зміна позицій не дозволяє накрити українські війська засобами ураження авіаційного базування.

Вибухи на Бєлгородщині

В Бєлгородській області також неспокійно. Вибухи лунали 8 вересня у селі Микільське, а також у самому Бєлгороді.

Світан пропустив, що подібна тенденція від українських спецслужб діє більше не на співвідношення сил на фронті, а на психологію корінного населення Росії.

Наразі ударів саме по НПЗ меншає, адже росіяни зрозуміли свою головну помилку і підсилили протиповітряну оборону біля заводів.

Тепер систему ППО біля НПЗ потрібно буде розкривати, як ви ППО біля Керченського мосту,

– резюмував полковник ЗСУ в запасі.