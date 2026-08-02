Росіяни частіше здаються в полон, – капітан 66 ОМБр розкрила ситуацію на Лиманському напрямку

Росіяни, хоч і не припиняють спроб просуватися на Лиманському напрямку, проте жодних переваг не здобули. Українські сили не тільки стримують просування ворога, але й активно беруть в полон окупантів.

Про це 24 Каналу розповіла капітан танкового батальйону 66 ОМБр ім. Мстислава Хороброго Ірина Голуб, пояснивши, яка мотивація росіян йти воювати в Україні. Також військова повідомила про те, що відбувається на Лиманському напрямку.

Окупанти скаржаться на погане забезпечення в армії

Голуб зазначила, що наративи росіян, які потрапляють у полон, змінилися. Ворог дедалі більше деморалізований, оскільки його логістика стала максимально складною завдяки самовідданій роботі українських пілотів, артилерії та інших засобів.

"Яким би ти не був мотивованим бійцем, але перебуваючи довший час без їжі та води, твоя витримка рано чи пізно закінчиться. Тому росіяни частіше та більш охоче здаються в полон", – пояснила капітан танкового батальйону.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться відео

Основна мотивація окупантів, за її словами, – це гроші. Вони не приховують, що підписують контракти виключно заради матеріальних вигод. Але потрапляючи на війну, ці заробітчани дуже швидко усвідомлюють, що все далеко не так, як їм вкладали в голову їхні пропагандисти.

Вони часто скаржаться на погане забезпечення та на нелюдське ставлення з боку своїх командирів. В армії окупантів немає розуміння, що ти можеш бути поранений: неважливо, в якому ти стані, поки живий, маєш рухатись тільки вперед. Тому потрапити до нас у полон для них – це надія на те, що вони залишаться живими,

– підкреслила вона.

Українські захисники, як зауважила Голуб, постійно беруть у полон росіян для того, щоб поповнювати обмінний фонд і щоб наші хлопці, які зараз, на жаль, перебувають у російському полоні, змогли повернутися додому.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Також капітан танкового батальйону пояснила завдання ворога на Лиманському напрямку, які за літній період не змінились. Стратегічна мета 20 та 25 армій, які воюють на цьому напрямку, – вийти на рубежі річок Оскіл та Сіверський Донець, форсувати ці річки та створити умови для оточення Краматорсько-Слов’янської агломерації.

"Однак підрозділи 3 армійського корпусу та 66 окремої механізованої бригади прикладають максимум зусиль, щоб зірвати ці плани противника. І в цьому питанні досягаємо значного успіху і робимо навіть, можливо, трохи більше", – відзначила Ірина Голуб.

Які плани ворога на Лиманському напрямку?

Загалом, з її слів, на Лиманському напрямку противник не відмовляється від своїх планів щодо просування. Він постійно вдається до спроб накопичення особового складу та нарощення інтенсивності штурмових дій.

"Здебільшого росіяни наступають малими групами, використовуючи активно "зеленку", оскільки зараз літній період, особливості рельєфу та усі можливі способи вклинитися в наші бойові порядки. Якщо противник не може просунутись посадками, намагається робити це через відкриту місцевість. Також активно використовує тепловізійні накидки, аби ускладнити своє виявлення нашими засобами розвідки", – розповіла капітан танкового батальйону.

Танковий батальйон 66 ОМБр ім. Мстислава Хороброго, який воює на Лиманському напрямку, проводить збір на дрони. Саме безпілотники дозволяють українським захисникам змінювати хід подій на полі бою, а для гарячих напрямків, зокрема на Донеччині, вони зараз вкрай необхідні. Долучитися до збору можна за цим посиланням.

Бойові дії на Лиманському напрямку, на її думку, стали більш інтелектуальними. Ворог вигадує різноманітні способи для просування вперед. Сили оборони своєю чергою розгадують ці задуми противника, працюють на випередження та активно протидіють.

За літні місяці окупанти не змогли досягти жодних вагомих успіхів. Щодо нашої бригади, то за минулих пів року ми не втратили жодної позиції і не віддали жодного метра нашої рідної української землі. І навпаки – змогли наростити свої вогневі спроможності та збільшили так звану кілзону. Тому ситуація у нас повністю контрольована, і завдяки добре спланованим діям Сил оборони ворог зазнає тут значних втрат,

– наголосила Голуб.

Вона додала, що на Лиманському напрямку росіяни зараз не використовують важку бронетехніку, оскільки такі наступи закінчуються швидше, ніж встигають розпочатись. Кілька разів вони намагались розпочинати механізований штурм ще під час зимово-весняної кампанії, але все закінчилось тим, що їхня техніка згоріла. Тому на сьогодні у своїх штурмових діях окупанти опираються на використання піхоти та застосовують тактику малих груп.

Нагадаємо, що речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що для ворога склалася важка ситуація на Лиманському напрямку. І для цього є декілька причин. Йдеться про активну роботу дронів, ефективні інженерні загородження та відсутність проблем із особовим складом, тому що на відносно неширокій ділянці зосереджено доволі багато українських військових.