Де найскладніша ситуація на фронті: Риженко назвав напрямок

Однією з цілей Курської операції було зняття росіянами своїх сил з Донецької області. Попри це на лінії фронту є напрямок, з якого росіяни їх не знімають та продовжують тиснути.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що найскладнішим напрямком є Покровський. Там ворог переважає в особовому складі та авіації.

Де найскладніша ситуація на фронті

За словами капітана, росіяни тиснуть біля Часового Яру, а також на Торецькому та Покровську напрямках. Останній-найскладніший. Росіяни переважають у піхоті, якої мають вдесятеро більше, а також у піхоті та артилерії. Однак ЗСУ продовжують тримати оборону.

Ворог великих надбань там немає. Хоча до Покровська дійсно росіяни недалеко. Місто обстрілюється, проводять евакуацію,

– зауважив Риженко.

Він розповів, що поки ворог не забирає сили з Покровського напрямку та не перекидає їх на Курщину. Ворог це здійснює з Півдня, Криму, однак не з Донеччини. Для Росії цей напрямок фронту є пріоритетним.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Однак іншу таку несподівану операцію, як на Курщині, Росія може не витримати. Курськ довів важливий урок – Росія намагається диктувати умови і хоче воювати там, де хоче. Там, де обирає воювати її опонент – вона воювати не готова,

– зазначив капітан.

В Донецькій ж області Росія має приблизно 400 тисяч військових, що є серйозним угрупуванням. Однак резервів росіяни не мають для того, щоб збільшувати темп наступу.