Луганські партизани працюють: знищили розподільчу коробку керування залізницею

На Луганщині партизани завдають чимало неприємностей російським загарбникам. Зокрема, нещодавно вони знищили розподільчу коробку керування залізницею.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Раніше російські окупанти використовували залізницю для перевезення боєприпасів.

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Партизани позбавили росіян залізниці на Луганщині

Гайдай розповів, що на Луганщині активно працюють партизани. Нещодавно вони спалили біля Сватового розподільчу коробку керування залізницею.

Підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнено. Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що невідомі патріоти знищили розподільчу коробку, яка керує світлофорами та переїздами. Також від неї залежить і саме живлення залізниці.

"Раніше росіяни використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше… Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі… не щастить окупантам", – зазначив Гайдай.

Очільник ОВА подякував луганським партизанам за їхній спротив.

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