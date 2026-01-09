Ховались у фекальних ямах: десантники ліквідували групу росіян поблизу Мирнограда
- Сили оборони України успішно зупиняють спроби росіян прорватися в Мирноград, ліквідувавши групи противника.
- Російські війська зосередили понад 10 підрозділів навколо Мирнограда, намагаючись виявити слабкі місця української армії.
Ворог безперервно намагається захопити Мирноград на Покровському напрямку. Втім, Сили оборони успішно зупиняють росіян, завдаючи нищівних ударів.
Так бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади виявили та ліквідували противника під час ще однієї успішної операції. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, пише 24 Канал.
Що відомо про успішну операцію Сил оборони?
Ворожі війська безупинно намагаються прорватись у Мирноград, постійно збільшуючи свої сили та змінюючи тактику. Однак Сили оборони успішно утримують місто та зривають плани противника.
Так, 9 січня стало відомо про успішну операцію 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ. Українські воїни виявили, що противник переховувався в укритті на території фермерського господарства. Саме там росіяни планували зосередити свої сили для подальших ударів по українській логістиці та проведення диверсій у тилу Сил оборони.
За інформацією 7 корпусу ШР ДШВ, кілька ворожих груп тривалий час використовували для маскування інженерні комунікації об'єкта – фекальні ями.
Після виявлення українські десантники успішно знищили ворожу групу з п'яти осіб.
Яка ситуація зараз у Мирнограді?
Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Росіяни зосередили навколо міста понад 10 підрозділів та продовжують накопичувати сили на південних та північно-східних околицях. Противник не залишає спроб виявити слабкі місця української армії та постійно шукає можливості для прориву. Однак українські військові продовжують утримувати місто та знищувати окупантів.
Водночас за словами бійців 7 корпусу, з початку 2026 року окупанти зменшили кількість відкритих штурмів, натомість посилили спроби інфільтрації до центральної частини населеного пункту.
За даними аналітиків DeepState станом на 3 січня окупанти змогли просунутися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.