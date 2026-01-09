Ховались у фекальних ямах: десантники ліквідували групу росіян поблизу Мирнограда

Ворог безперервно намагається захопити Мирноград на Покровському напрямку. Втім, Сили оборони успішно зупиняють росіян, завдаючи нищівних ударів.

Так бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади виявили та ліквідували противника під час ще однієї успішної операції. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, пише 24 Канал.

Що відомо про успішну операцію Сил оборони?

Ворожі війська безупинно намагаються прорватись у Мирноград, постійно збільшуючи свої сили та змінюючи тактику. Однак Сили оборони успішно утримують місто та зривають плани противника.

Так, 9 січня стало відомо про успішну операцію 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ. Українські воїни виявили, що противник переховувався в укритті на території фермерського господарства. Саме там росіяни планували зосередити свої сили для подальших ударів по українській логістиці та проведення диверсій у тилу Сил оборони.

За інформацією 7 корпусу ШР ДШВ, кілька ворожих груп тривалий час використовували для маскування інженерні комунікації об'єкта – фекальні ями.

Після виявлення українські десантники успішно знищили ворожу групу з п'яти осіб.

Яка ситуація зараз у Мирнограді?

Наразі ситуація у Мирнограді залишається складною. Росіяни зосередили навколо міста понад 10 підрозділів та продовжують накопичувати сили на південних та північно-східних околицях. Противник не залишає спроб виявити слабкі місця української армії та постійно шукає можливості для прориву. Однак українські військові продовжують утримувати місто та знищувати окупантів.

Водночас за словами бійців 7 корпусу, з початку 2026 року окупанти зменшили кількість відкритих штурмів, натомість посилили спроби інфільтрації до центральної частини населеного пункту.

За даними аналітиків DeepState станом на 3 січня окупанти змогли просунутися у Мирнограді, Покровську та Світлому на Донеччині.