"Ноу-хау" від окупантів: в Ялті почали встановлювати кухні біля багатоповерхівок, але є нюанс
Окупаційна влада Ялти хвастається, що почала встановлювати громадські кухні у дворах багатоповерхівок нібито для того, щоб люди могли готувати їжу. У місті зараз критична нестача електроенергії та газу.
Але от саме з газовими плитками є нюанс, пише видання "Патріот Донбасу".
Що відомо про польові кухні в Ялті?
Заступник голови окупаційної адміністрації Сергій Олефіренко розповів про "грандіозні" плани.
"Встановимо плити, столи та намети у дворах. Будемо просити старших будинків підключатися до організації – сподіваюся на сприяння", – написав він.
Пропаганди одразу почали знімати сюжети про ці кухні.
Тільки от, як виявилося, замість нормальних плит з балонами для достатнього обсягу газу та довгого горіння, окупанти встановили туристичні компактні плити на одну конфорку.
Маленьких газових балонів по 400 мілілітрів може вистачити максимум лише на 2 години у кращому варіанті. Тож для постійного приготування їжі вони не підходять.
До слова, зараз в Ялті проблеми й з водою. Її подають лише увечері на 3 години. Світло є теж лише декілька годин на добу.
Нагадаємо, що Криму продовжують регулярно атакувати дрони. Зокрема, у ніч на 28 липня було "спекотно" у Севастополі, Керчі, Феодосії. Після атаки дронів загорілася підстанція, у кількох містах були проблеми зі світлом.