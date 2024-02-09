Ситуація під Куп'янськом заспокоїлась: військові відзначають стабілізацію

Під Куп'янськом упродовж останніх кількох днів дещо зменшилась інтенсивність обстрілів. Військові відзначають певну стабілізацію.

Про це станом на 9 лютого повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ніч пройшла більш-менш спокійно. Так само були обстріли по позиціях. по населеним пунктам наразі інформації немає, що були обстріли. Але в цілому треба відзначити те, що протягом останніх, можливо, 2 – 3 днів трошки ситуація заспокоїлась,

– розповів чиновник.

За його словами, штурмові дії росіян, що були достатньо інтенсивні 10 – 20 днів тому, тепер спали.

"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як в техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", – припустив голова РВА.

Канашевич додав, що за словами керівників підрозділів на Куп'янському напрямку, ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

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