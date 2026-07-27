Щоденно просуваємось, – військовий розповів про успіхи України на Півдні

Ворог намагається атакувати на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках, але Сили оборони відбили ці атаки. Загалом ситуація на Півдні доволі напружена.

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, "Перун", розповів 24 Каналу, що лише у їхній смузі оборони було понад 100 штурмових дій впродовж тижня. У жодному разі він не мав успіху.

Яка ситуація на Півдні?

Загалом під час ведення штурмових дій були втрати й з українського боку. Дмитро Філатов розповів про двох загиблих і шість поранених, втім втрати ворога набагато більші.

Ми щоденно просуваємось, ведемо штурмові дії. Якщо порівнювати з противником, то ми провели їх значно менше – тільки 25 штурмових дій. Але якщо ми підсумуємо, то ворог не окупував жодного кілометра у смузі, де перебуває наш полк,

– зауважив командир 1 ОШП.

Україна, своєю чергою, звільнила близько восьми квадратних кілометрів за цей період. Мовиться приблизно про один кілометр на добу. Це результат дзеркальних штурмів і технологічності, зважених дій та грамотної побудови управління. Так вдається досягти більшого ефекту, ніж противник.

До речі, аналітики Інституту вивчення війни підтверджують, що Збройні Сили стримують ворога одразу на низці напрямків. Наступальні операції на Гуляйпільському напрямку виявилися неуспішними для окупантів. Також не було просування і в західній частині Запорізької області.

Раніше про просування на фронті повідомляв майор Андрій Ткачук. За його словами, українські військові змогли здобути тактичну перевагу на Запоріжжі, там зупинили рух ворога. Водночас він визнав складність ситуації на Сході, особливо біля Словянська, Костянтинівки та Сіверська.

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