"Нічна кара": ЗСУ показали, як знищують окупантів на Сумщині

Українські сили активно нищать противника на Північно-Слобожанському напрямку. Точні удари операторів безпілотників СОУ ліквідовують окупантів ще на підходах до українських позицій.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському напрямку?

Завдяки ефективній роботі операторів БпЛА ворожі підрозділи зазнають втрат ще на підходах до позицій. Також уражень зазнає й російська техніка.

Нині на Північно-Слобожанському напрямку ворог продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись проходити між позиціями українських військ. Як правило, це 1 – 3 військові, які діють у темну пору доби, розраховуючи на погану видимість.

Водночас Сили оборони пристосувались до тактики ворога тож можуть ефективно протидіяти та завдавати точних ударів у відповідь. Оператори безпілотних авіаційних систем підрозділу "СТРІКС" 47-ї окремої механізованої бригади виявляють переміщення окупантів навіть у темний час доби та завдають прицільних ударів.

Важливо! Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що наразі українські сили мають перевагу над росіянами у використанні безпілотників. Втім, варто зауважити, що ворог прагне наздогнати СОУ, тож у червні 2025 року Москва замовила понад 40 тисяч дронів-бомбардувальників на кшталт українських "Вампірів" для проведення тестування у своїх військах безпілотних систем.

Де наразі ворог намагається наступати?