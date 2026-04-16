16 квітня, 02:22
3

"Нічна кара": ЗСУ показали, як знищують окупантів на Сумщині

Діана Подзігун
Основні тези
  • Українські сили успішно знищують ворожі підрозділи та техніку на Північно-Слобожанському напрямку завдяки операторам безпілотників.
  • Російські війська намагаються діяти малими групами вночі, але українські сили адаптувалися до цієї тактики і завдають прицільних ударів у відповідь.

Українські сили активно нищать противника на Північно-Слобожанському напрямку. Точні удари операторів безпілотників СОУ ліквідовують окупантів ще на підходах до українських позицій.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

Яка ситуація на Північно-Слобожанському напрямку?

Завдяки ефективній роботі операторів БпЛА ворожі підрозділи зазнають втрат ще на підходах до позицій. Також уражень зазнає й російська техніка.

Нині на Північно-Слобожанському напрямку ворог продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись проходити між позиціями українських військ. Як правило, це 1 – 3 військові, які діють у темну пору доби, розраховуючи на погану видимість.

Водночас Сили оборони пристосувались до тактики ворога тож можуть ефективно протидіяти та завдавати точних ударів у відповідь. Оператори безпілотних авіаційних систем підрозділу "СТРІКС" 47-ї окремої механізованої бригади виявляють переміщення окупантів навіть у темний час доби та завдають прицільних ударів.

Важливо! Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що наразі українські сили мають перевагу над росіянами у використанні безпілотників. Втім, варто зауважити, що ворог прагне наздогнати СОУ, тож у червні 2025 року Москва замовила понад 40 тисяч дронів-бомбардувальників на кшталт українських "Вампірів" для проведення тестування у своїх військах безпілотних систем.

Де наразі ворог намагається наступати?

  • Попри значні втрати ворожі війська й надалі планують реалізувати свою весняно-літню наступальну кампанію.

  • За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, після зміни погодних умов окупанти активізувались, атакуючи по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів.

  • Найскладнішими напрямками впродовж квітня були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський. Водночас оборонцям вдалось відновили контроль над майже 50 квадратних кілометрів території, яка була окупована противником.