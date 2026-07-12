Сезон катастрофи: пляжі окупованого Криму перетворилися на безлюдну пустку

Літній відпочинок на популярному колись морському узбережжі цього року демонструє катастрофічні результати. Спроби виправити ситуацію за допомогою масштабних фінансових вливань поки не дають бажаного ефекту.

Про це пише УНІАН.

Що відомо про ситуацію на пляжах Криму?

Тимчасово окупований Кримський півострів цього літа стикнувся з повною відсутністю туристів, через що відпочинковий сезон опинився на межі катастрофи. Місцеві пляжі, які раніше були переповнені людьми, зараз стоять пусткою та більше нагадують безлюдну зону відчуження.

У Криму в розпал туристичного сезону пусті пляжі: дивіться відео

Щоб хоч якось врятувати сферу гостинності та підтримати місцевий бізнес, російський уряд ухвалив рішення виділити близько 4,3 мільярда рублів. Ці кошти планують спрямувати на фінансову допомогу туристичній індустрії півострова, яка зазнає колосальних збитків.

Попри такі щедрі грошові вливання з боку Кремля, експерти та спостерігачі вкрай скептично оцінюють шанси на відновлення турпотоку. Головною причиною занепаду залишається безпекова ситуація, адже постійні вибухи та робота ППО відлякують потенційних мандрівників значно сильніше, ніж приваблюють субсидії. Окрім того, загальний занепад інфраструктури та логістичні труднощі остаточно закривають питання успішного відпочинку на окупованій території.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня в окупованому Криму пролунали вибухи, після чого в низці міст почалися перебої з електропостачанням. Місцеві повідомляли про роботу ППО та пожежу в порту Камиш-Бурун. Світло зникло в Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Саках та інших населених пунктах. Окупаційна влада пояснила відключення "зменшенням навантаження на електромережі".

Крім того, в окупованому Криму триває паливна криза через удари Сил оборони України по логістиці окупантів. Росіяни перевозять пальне невеликими колонами під охороною та маскують бензовози під цивільний транспорт. На АЗС діють обмеження – не більше 20 літрів пального в одні руки, а в Севастополі бензин відпускають за QR-кодами. Середня ціна пального на півострові сягнула близько 200 рублів за літр.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін назвав паливну кризу в Росії тимчасовою та доручив уряду якнайшвидше розв'язати проблему дефіциту пального в окупованому Криму. Також він підтримав ідею створення мережі малих нафтопереробних заводів. Російський президент також заявив, що Україна нібито прагне посіяти паніку серед населення та зірвати туристичний сезон. Водночас він запевнив, що, на його думку, досягти цієї мети Києву не вдасться.