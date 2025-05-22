Росія зробила ставку на це, – військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

Росіяни ведуть активні дії по кількох напрямках фронту. Важкі бої тривають саме в районі Покровська, де ворог намагається виконати важливе завдання.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" з позивним Фельд, наголосивши, що противник однозначно розпочав весняно-літній наступ по всій лінії фронту. Однак найактивніше він діє на Покровському напрямку.

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Продовжують нарощувати спроможності

Командир екіпажу зауважив, що також росіяни рухаються на Харківському напрямку, де також накопичують сили. На Сумщині окупанти активно переходять у наступ.

Ворог постійно атакує, зокрема, під час так званого "перемир'я". Ми спостерігали, що в цей час він накопичувався, здійснював інженерні дії та намагався прориватися, використовуючи мототехніку,

– зазначив він.

Росіяни, за його словами, не просто перейшли до наступу, вони навіть не зупинялися. Тільки посилили свої дії, а також продовжують нарощувати спроможності.

Противник має ціль логістично обійти місто Покровськ і, судячи з того, як він зараз діє, Росія зробила ставку на це,

– пояснив Фельд.

Окупанти намагаються перерізати логістику щодо постачання до Покровська. Саме тому, на його думку, вони атакують західніше від міста, щоб заблокувати трасу Павлоград – Покровськ і вийти на населені пункти Удачне та Котлине.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті



"Зараз там ведуться дуже жорсткі бої, в яких героїчно беруть участь підрозділи Національної гвардії", – наголосив командир екіпажу.

Щоб виконати своє завдання, росіяни використовують різні БпЛА. Також найактивніше вони працюють ударними засобами літакового типу "Ланцет", використовують FPV-дрони.

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Водночас бомбери – БпЛА мультироторного типу, так звані "Баби Яги", росіяни застосовують не дуже часто. Українські сили мають значну перевагу у їхньому використанні.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що противник вийшов до важливої траси на Покровському напрямку, здійснюючи атаки на стику цього напрямку і Торецького. А саме на відтинку Єлизаветівка – Малинівка – Нова Полтавка – Новооленівка – Олександропіль – Калинове.

Росіянам вдалося прорватися у Малинівку і просунутися біля Миролюбівки. Також ворог може спробувати рухатися у напрямку Новоторецького. Це відкриє для нього логістику українських сил. А вихід противника до траси в Новооленівці створить загрозу руху на Костянтинівку з флангу від Часового Яру.