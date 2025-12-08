Росіяни практично охопили місто, – командир "Тайфуну" повідомив, що відбувається у Покровську

Ситуація на Покровському напрямку є надзвичайно складною. Наразі першочергово виконуються завдання задля стабілізації цієї ділянки фронту. Противник нині продовжує спроби просочитися в місто, накопичити там свій особовий склад.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф", зазначивши, що російська армія не полишає спроб повністю оточити Покровськ.

Що відбувається у Покровську?

Згідно з даними Генштабу, на Покровськ сьогодні припадає найбільша кількість боєзіткнень. За минулу добу – 53. Командир загону пояснив, що в місті проходить безперервний бій, тому конкретизувати й порахувати, скільки їх загалом тут відбувається – доволі проблематично.

Росіяни практично охопили місто і в цілому Покровсько-Мирноградську агломерацію. Паралельно ворог здійснює проникнення у північно-східному напрямку в бік Софіївки. Також противник продовжує просуватися в західній частині Прокровська,

– розповів "Скіф".

Сьогодні логістика в Покровськ і Мирноград, зі слів командира загону, є вкрай складною. Жоден механічний транспортний засіб по цьому шляху пересуватись не може. Тому більшість логістичних дій проводиться або пішки, або за допомогою БпЛА.

Логістичні шляхи в районі Покровська перебувають під вогневим контролем ворога. Командир загону пояснив, що росіяни завдають великої кількості артилерійських обстрілів, є також прямий вогневий контакт (стрілецький) і використання ним ударних дронів. Стосовно логістики російських військ, їм проводити її, зі слів "Скіфа", легше. Адже українські воїни зараз перебувають в умовному "мішку".

Ворог просувається повним фронтом, тому здійснювати логістику йому простіше. Водночас це не означає, що вона в них проста. Сили оборони України і всі підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, роблять все можливе, аби його оперативній діяльності максимально зашкодити,

– запевнив "Скіф".

Для цього СОУ застосовують артилерію, безпілотники. Українські бійці знаходять ворожі склади паливно-мастильних матеріалів і уражають по них. Всі транспортні засоби, піхотні групи противника, як підсумував командир загону, СОУ намагаються знищувати.

