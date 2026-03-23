Під Покровськом знищили російських мотодесантників, які прорвалися до українських позицій

В Донецькій області тривають важкі бої в північній частині міста Покровськ. Нещодавно Сили оборони України успішно відбили російський штурм.

За словами заступника командира групи спецпризначення спецзагону "Тайфун" з позивним "Скорпіон", у місті тривають важкі бої, а ворог постійно підтягує резерви. Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як ЗСУ відбивали ворожий штурм?

"Скорпіон" розповів про ситуацію в Покровську та зазначив, що росіяни продовжують накопичувати силу, а потім перекидати невеликі піхотні групи до лінії фронту.

Сили оборони України успішно знищують такі групи ще до їхнього підходу. За словами військового, окупанти нещодавно провели штурм з використанням мототехніки та легкоброньованих МТЛБ.

Своєї мети вони (росіяни – 24 Канал) не досягли. МТЛБ підірвали ще на підходах до наших позицій. Невеликі групи мотодесантників намагалися прорватися через посадки до позицій, але також були знищені,

– зазначив "Скорпіон".

Він додав, що двом мотоциклістам зрештою вдалося прорвати оборону. Вони заїхали до українських позицій, де ЗСУ їх успішно ліквідували.

