24 Канал Новини України
23 березня, 21:59
Під Покровськом знищили російських мотодесантників, які прорвалися до українських позицій

Данило Муринський
Основні тези
  • Сили оборони України успішно відбили російський штурм у Покровську.
  • Ворог постійно підтягує резерви для боїв у місті.

В Донецькій області тривають важкі бої в північній частині міста Покровськ. Нещодавно Сили оборони України успішно відбили російський штурм.

За словами заступника командира групи спецпризначення спецзагону "Тайфун" з позивним "Скорпіон", у місті тривають важкі бої, а ворог постійно підтягує резерви. Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як ЗСУ відбивали ворожий штурм?

"Скорпіон" розповів про ситуацію в Покровську та зазначив, що росіяни продовжують накопичувати силу, а потім перекидати невеликі піхотні групи до лінії фронту.

Сили оборони України успішно знищують такі групи ще до їхнього підходу. За словами військового, окупанти нещодавно провели штурм з використанням мототехніки та легкоброньованих МТЛБ.

Своєї мети вони (росіяни – 24 Канал) не досягли. МТЛБ підірвали ще на підходах до наших позицій. Невеликі групи мотодесантників намагалися прорватися через посадки до позицій, але також були знищені, 
– зазначив "Скорпіон".

Він додав, що двом мотоциклістам зрештою вдалося прорвати оборону. Вони заїхали до українських позицій, де ЗСУ їх успішно ліквідували.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?

  • На Покровському напрямку Росія збільшила кількість піхоти в штурмах, використовуючи легку техніку та інфільтраційну тактику. Російські "м’ясні" штурмові групи використовуються для виснаження українських сил.

  • Російські війська розпочали наступ на український "пояс фортець" на Донеччині, зосереджуючи основний тиск на Лиманському напрямку.

  • Українські сили оборони відбили масований штурм росіян на Лиманщині, знищивши понад 20 одиниць техніки. 66 окрема механізована бригада ліквідувала 43 окупантів і знищила ворожу бронетехніку.