У ЗСУ є нові успіхи на фронті: військовий оглядач розкрив напрямки

Сили оборони України мають успіхи у районі Степногірська та на Олександрівському напрямку. Ще на низці напрямків тривають бойові дії щодо витіснення або підчистки втрачених ЗСУ позицій, інфільтрації ворога.

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив 24 Каналу, що незабаром усі дізнаються про здобутки української армії на півдні. Тому що наразі не можна публічно розповідати деталі.

Яких успіхів досягнули ЗСУ?

Василь Пехньо розповів, що росіян відтиснули від Степногірська, до цього успіхів досягнули у населених пунктах Приморське, Лук'янівське. Ворога відкинули на ділянках, де він намагався прорватися якомога ближче до Запоріжжя. Ця операція триває.

Також у результаті Олександрівської операції вдалося звільнити 11 населених пунктів. Проте щодо деяких з них окупанти розв'язали зустрічні бої.

Є ще низка напрямків, процесів, про які публічно говорити не можна, де справді відбуваються бойові дії щодо витіснення або підчистки попередньо втрачених нами позицій, інфільтрації противника, куди він зайшов. Зокрема, особливо треба дивитися географію півдня. Вона дуже цікава, особливо на стику Донеччина – Запорізька область – Дніпропетровщина. Там дуже багато річок,

– сказав військовий оглядач.

За його словами, якщо зараз спробувати відтіснити росіян за межі певних рубежів на річках, це дасть можливість зробити там більш стійку оборону. Тому що чим далі у розвитку технологій, тим складніше перетинати річки. Це ділянка, де сповільнюється рух піхотинця, а саме його присутністю встановлюється контроль чи відсутність цього контролю над територією.

Відповідно якщо встановити зараз по деяких рубежах річок на півдні такі райони стримування противника, то можна буде говорити про те, що ми приблизно зможемо вирівняти там лінію фронту. Можливо, навіть розвантажити певні підрозділи, вивільнивши їх звідти, щоб перенаправити на інші наші проблемні ділянки. Це Сіверський, Добропільський, Лиманський, Костянтинівський напрямки,

– пояснив Пехньо.

Він додав, що наразі не можна говорити про відступ окупантів. Ймовірно, скоро оголосять про певні успіхи українських військ щодо руху на рубежах, у межах певних річок і вирівнювання на лінії фронту на південному напрямку.

Російські фейки про захоплення населених пунктів

Російські пропагандисти заявили про нібито захоплення села Рясне на Сумщині. У 14-й армійському корпусі ЗСУ заперечили заяви ворога та запевнили, що там ситуація під контролем. Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування окупантів та завдають ворогу значних втрат у живій силі.

Росія стверджувала, що захопила село Гранів у Харківській області. 14-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що ці заяви не відповідають дійсності. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі оборони, ефективно стримують наступальні дії ворога та завдають йому значних втрат як особового складу, так і техніки.

Повідомлення пропагандистів про нібито окупацію – це спроба приховати власні провали. Також у такий спосіб росіяни намагаються деморалізувати українське суспільство та створити чергову "перемогу в кредит".