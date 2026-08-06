Путін підстраховується: чому Кремль посилює контроль над росіянами

Диктатор Володимир Путін підписав закон, яким запровадив обмеження для росіян, які виїхали за кордон та були засуджені за політичними статтями на кшталт "дискредитації армії". У них відберуть можливість користуватися державними послугами, реєструвати майно тощо.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, цей закон ухвалили для того, аби росіяни взагалі не ризикували публічно демонструвати незгоду з війною проти України.

Чого добивається Путін?

За словами Жовтенка, Путін про всяк випадок перестраховується на тлі нової хвилі мобілізації, яка може відбутися у вересні. До того ж цим документом Кремль хоче, аби росіяни побоювалися їхати за кордон, щоб не наробити собі проблем.

Навіть найбільш упороті росіяни розуміють, що мобілізація, найімовірніше, відбудеться. Кремль не хоче, щоб зараз після її оголошення більшість росіян почала їхати за кордон. Адміністративними способами вони поки що зупинити це не можуть, щоб не спричинити паніку. Тому там пішли на ось такий крок,

– зауважив Жовтенко.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Загалом такий закон є ще одним інструментом контролю над вже зачищеним російським політичним простором. Так диктатор перестраховується, щоб ніхто собі зараз не дозволив наговорити зайвого. А то обмеження будуть більш ніж серйозними.

Ні Путіну, ні найближчому його оточенню розмови напередодні виборів до Держдуми не потрібні. Все це – натяк критикам режиму, що такими речами краще не захоплюватися, бо можна набратися проблем,

– підкреслив Жовтенко.