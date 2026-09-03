Боїться навіть власної тіні: Путін збільшив штат своєї охорони

Російський диктатор Путін вже вчетверте з початку повномасштабної війни збільшив чисельність своєї охорони. Він боїться за своє життя.

Про це 24 Каналу розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан. На його думку, як колишній КГБшник, Путін явно переживає, що його можуть вбити. Він прекрасно розуміє, якими методами працюють його "колеги". Тому намагається перестрахуватися.

Путін сильно боїться

Як наголосив Хазан, на пост Путіна є велика кількість охочих отримати фактично необмежену владу та шалені кошти. Якщо складуться обставини, то його цілком можуть фізично ліквідувати або ж усунути від влади. Тому він боїться навіть власної тіні.

У нього є підстави переживати за своє життя. Але дадуть йому тих ще пару десятків бодігардів. Будуть вони там один за одним стежити. Та й все,

– сказав Хазан.

Цікаво, що деякі європейські лідери ходять взагалі без охорони. А комусь потрібно під 800 людей, щоб забезпечити своє існування. Цим Росія і відрізняється від цивілізованого світу.

Навіщо Путін збільшив свою охорону: дивіться відео 24 Каналу