На Росію чекає колапс у 2026 році, – ексочільник МЗС розкрив серйозні проблеми Кремля

Ситуація в російській економіці погіршується через війну. Звісно, ніхто не зможе одразу передбачити крах. Але проблеми там наростають.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що вже різні аналітики сходяться на тому, що Росія майже вичерпала внутрішні ресурси для ведення війни. Вони ще можуть тягти та імітувати війну. Однак проблеми наростають.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Огризко, коливання цін на нафту б'є по російському бюджету. Якщо ціна на російську нафту стабільно перебуватиме на рівні 35 – 36 доларів, то зробиться суттєва дірка в бюджеті. Тут багато що залежить від дій того ж президента США Дональда Трампа.

Зараз є натяки, що Трамп з прем'єр-міністром Індії Моді відновлять більш-менш нормально стосунки. Тоді Індії не потрібно буде купувати нафту в таких обсягах. Вона може бути легко заміщена тою ж венесуельською,

– зауважив Огризко.

Росія сильно залежить від нафтогазових доходів. Вони становлять 30% від надходжень до бюджету. Якщо це "вікно" закриється, то Кремлю буде колосально складно перекрити дірку.

Вони можуть почати брати гроші в населення через облігації. Але далі це може створити цілий каскад проблем.

Ці гроші мають бути чимось покриті. Якщо вкинеш в економіку "порожні" гроші, то це одразу вдарить по інфляції, яка натисне на населення. Їсти ж їм хочеться. А якщо з цим будуть проблеми, то вже можуть піти протести. Вмикається логіка. А навіщо їм годувати Москву? А там і колапс системи управління та самої держави,

– зауважив Огризко.

Проблеми в російській економіці: коротко