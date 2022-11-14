На Запоріжжя приїхало багато окупантів, будують оборонні споруди та розселяються в будинки

Після поразки на Херсонщині росіяни перекидають своїх солдатів на інші тимчасово окуповані території. Одну частину військ вони потягнуть у Донецькому напрямку, а інша – залишиться на Запоріжжі.

У російських загарбників почалася масова лихоманка, тому що вони готуються до зустрічі з українською армією. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Яка ситуація на Запоріжжі

Люди скаржаться, що на Запоріжжя заїжджає дуже багато росіян. Зокрема, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – чергове поповнення "мобіків". Вони почали скуповувати одяг, їжу та алкоголь. Ба більше, російські військові заселяються у домівки людей, які виїхали з окупованих територій. Якщо їм не вистачає цього житла, окупанти приходять до людей і просто виселяють їх.

Це явище було і раніше, але зараз воно набирає все більших масштабів,

– наголосив кореспондент.

Він додає, що у загарбників масова істерія через наступ ЗСУ. На Запоріжжя вони звозять бетонні плити для зведення оборонних споруд.

"Зараз таке враження, що вони з'їхали з глузду. У Дніпрорудному вони наймають людей, щоб ті працювали на захисних спорудах. Обіцяють 4 – 5 тисяч рублів за 2 дні, та люди не дуже хочуть виконувати таку роботу", – зауважує кореспондент.

На жаль, росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по області. Ввечері 13 листопада було чути вибухи – спрацювала ППО. Вже вночі 14 листопада в одне з сіл полетіли ракети, найімовірніше, "Смерч" або "Ураган". Внаслідок влучання пошкоджена лінія електромереж. В обох випадках, на щастя, постраждалих немає.

Отримують гідну відповідь

За словами кореспондента, ситуація на фронті залишається незмінною. Наші військові дістають артилерією по тилах ворога, руйнуючи склади й інфраструктуру. За останню добу росіяни почали обстрілювати правий берег у бік Нікополя, однак отримали оперативну відповідь від українських артилеристів.

"Поблизу села Благовіщенка, що під Енергодаром росіян накрило, звідти потягли вбитих і поранених. Напередодні з міста виїжджала фура-рефрижиратор, завантажена мертвими окупантами. Пишуть, що в них вже чорних поліетиленових мішків не вистачає, адже тіла накидали просто насипом", – підсумував кореспондент із Запоріжжя.

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