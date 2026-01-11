Все йде не за планом, – експерт сказав, де у росіян на фронті виникли труднощі

Росіяни зосередили свої зусилля на фронті на декількох важливих для них напрямках. Проте їхні дії можуть свідчити про те, що ворог має серйозні проблеми.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зазначивши, де саме росіяни намагаються вести найактивніші дії і які саме. Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно мали просування в районі Гуляйполя. Водночас окупанти рухалися у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

На якій ділянці фронту росіяни намагаються повторити свій невдалий наступ?

Лакійчук назвав головні напрямки удару окупантів.

Це ділянка на півночі Донеччини та на сході Запоріжжя. За статистикою Генерального штабу, за щільністю бойових зіткнень та за кількістю авіаційних ударів противника найактивніші ділянки фронту – від Покровська на північ і до Лиману,

– пояснив він.

На Покровському напрямку, за його словами, тривають жорсткі бої, адже це "ключик" до охоплення ворогом усього Сіверського виступу – цієї лінії фортець, де зараз палає – на півдні – Костянтинівка, Дружківка. Звідти через Покровськ ворог намагається повторити невдалий наступ на Добропілля, і це було цілком очікувано. Також росіяни накопичують сили на Лиманському напрямку.

Зверніть увагу! Як вважає військовий експерт Роман Світан, на Донеччині зараз тривають позиційні бої у районі Родинського, Красного Лиману. Сили оборони зуміли повернути втрачені позиції біля Родинського та зруйнували плани окупантів оточити Мирноград і вийти з півночі на Покровськ. Росіяни, за словами Світана, загрузли у Покровсько-Мирноградській агломерації. При цьому серйозний тиск ворога триватиме ще кілька тижнів, а, імовірно, навіть до весни.

"Проте те, що окупанти намагаються вже тиснути і з фронту – падіння Сіверська, то це наша серйозна невдача. Однак бої за Костянтинівку і наступ з фронту на Сіверськ свідчать про те, що у росіян з їхнім фланговим охопленням всього нашого угруповання сил все йде не за планом. І це може звестися до фронтальних витіснень наших сил", – підкреслив керівник безпекових програм.

Частково з цим, на його думку, може бути пов'язане продовження загострення на півдні і сході Запоріжжя – це Оріхів і Гуляйполе.

Яка ситуація у Запорізькій області: дивись на карті

"Є таке поняття у військових як "перенесення напрямку головного удару". Коли на напрямку головного удару сили впираються в стіну і намагаються перенести зусилля на ту ділянку, де мають успіх. Тут відбуваються схожі дії", – підкреслив Павло Лакійчук.

Це, додав він, дуже загрозливо для всієї території на південь від траси Донецьк – Запоріжжя. Але водночас можна припустити, що це може бути доказом того, що на Донбасі росіяни видихаються.

